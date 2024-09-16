Что будет с рекой Днепр в будущем. Исследователи назвали 3 сценария

12 сентября в Киеве, в Музее воды, состоялась презентация исследования "Интегрированная Визия Реки Днепр" и открытие выставки. Исследуя крупнейший водный ресурс Украины - Днепр, украинская урбанистическая коалиция Ro3kvit в партнерстве с ведущими экспертами Greenpeace создала Интегрированную Визию реки Днепр.

На выставке были представлены результаты многих исследований Днепра в разных аспектах: от географии и истории до роли в современной социально-культурной жизни страны. В результате были разработаны идеи и сценарии, которые должны вдохновить экспертов на обсуждение будущих возможностей реки Днепр.

Тематическая выставка посвящена углубленному анализу состояния Днепра и его бассейна, будущим сценариям развития и интегрированному подходу к использованию экологического и экономического потенциала реки.

Интегрированная Визия реки Днепр

"Днепр - это артерия, которая питает украинскую воду, землю и общество. Наш проект стремится не только показать нераскрытый потенциал реки, но и начать диалог о том, как бороться с разрушительными действиями и последствиями, и понять, что это значит для будущего реки. Наши наработки могут быть основой для новых смыслов и стать основой для большой работы по восстановлению и развитию Днепра", - рассказал Фулко Трефферс, руководитель проекта "Интегрированная визия реки Днепр" и основатель Урбанистической коалиции Ro3kvit.

Проект Интегрированной Визии предусматривает многослойный подход к анализу и решению проблем, включающий физическую и политическую географию, экологию, водоснабжение, сельское хозяйство, промышленность, энергетику, транспорт и культуру. Он учитывает разные масштабы, от общенационального до локального, и направлен на выявление как положительных, так и негативных последствий различных действий и сценариев.

Как спасти Днепр

"Днепр - это гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Эта река соединяет не только города, уникальную природу и важные отрасли промышленности вдоль воды. Днепр - это также связь между разными темами, чрезвычайно важными для будущего Украины и Европы", - отметил Христо Панчев, координатор проекта из Greenpeace.

"Это связь между старыми проблемами и их новыми решениями, между централизованным прошлым и экологическим, децентрализованным будущим. Нашим исследованием мы хотим начать дискуссию о будущем Днепра и его огромном речном бассейне. Потому что нет лучшего времени, чтобы начать планировать будущее, чем сейчас", - добавил он.

В исследовании в частности выделены три возможных сценария:

возвращение к 2021 году: восстановление реки в 2021 году путем реконструкции разрушенных мостов и дамб. Этот сценарий включает экологические инициативы, создание доступных набережных, сохранение культурного наследия и улучшение качества воды с помощью современных технологий очистки

перепроектирование поврежденных потоков: этот сценарий предполагает реализацию экологически установившихся решений в местах, где структуры и потоки пострадали или устарели. Этот подход учитывает различные потребности и результаты в зависимости от условий реки

возвращение к природе: восстановление природного русла реки путем отказа от водохранилищ и гидроэлектростанций. Этот сценарий способствует развитию флоры и фауны, созданию новых природных парков и охранных зон, укреплению культурной идентичности и уменьшению промышленного и бытового загрязнения.

Пока команды Greenpeace и Ro3kvit рассматривают именно второй сценарий - как наиболее перспективный для будущего Украины и реки Днепр.

"Уничтожение оккупантами Каховской дамбы стало мощным импульсом для начала этого проекта, ведь последствия этой катастрофы оказали значительное влияние на гуманитарную, культурную, экономическую и экологическую ситуацию. Разработка интегрированных решений, объединяющих различные социальные, культурные, природные и экономические аспекты, позволит создать сбалансированные и инклюзивные стратегии устойчивого развития реки Днепр и обеспечить ее сохранение для будущих поколений", - рассказали организаторы выставки.