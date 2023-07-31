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Що буде з організмом, якщо не їсти цілий день

Що буде, якщо цілий день не їсти (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

В погоні за стрункою фігурою дехто влаштовує собі детокс-дні, відмовляючись від їжі на цілий день. Чи дійсно це може принести користь організму, або ж навпаки - нашкодить?

Про це розповів лікар Юрій Габорець в TikTok.

Чи можна не їсти цілий день?

За словами лікаря, такі розвантажувальні дні раз на тиждень можуть бути корисними. Але є умова: ви маєте пити багато води.

"За день організм почне спалювати в печінці глікоген, нові запаси та почнуться процеси аутофагії. Тобто він (організм. - Ред.) буде "з’їдати" свої старі і хворі клітини. Але треба пити багато рідини для обмінних процесів", - радить медик.

Кому треба бути обережніше з голодуванням

Якщо у вас є інсулінорезистентність або цукровий діабет, може паморочитися голова, падати цукор. Це тому, що не відбувається переключення на глікоген.

В такому разі треба починати голодувати обережніше. Наприклад, з половини дня.

Можуть виникати:

  • Болі в підшлунковій
  • Проблеми з жовчним
  • Печія

В такому разі варто з'їсти щось калорійне. А вже за тиждень збільшувати інтервал.

Якщо часто голодувати протягом дня

Таке непродумане голодування може призвести до утворення каміння в жовчному міхурі. Тому зловживати голодуванням - не варіант.

Важливо!

Пам’ятайте, якщо робити один розвантажувальний день, щоб був ефект, треба не зловживати їжею протягом решти шести днів.

 

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