Як зрозуміти, що у підлітка РХП і вчасно допомогти. Важлива інструкція для батьків

Від розладів харчової поведінки: булімії, анорексії, орторексії, компульсивного переїдання та інших часто страждають підлітки. Суспільна думка, соцмережі, осудливі погляди можуть диктувати, як "правильно" виглядати. Це призводить до нездорового ставлення до їжі і несприйняття власного тіла.

Як зрозуміти, що з підлітком коїться неладне, розповіла лікар та health-експерт Уляна Вернер разом з психологом Тетяною Лицишин .

Як виявити РХП у підлітка

В першу чергу, це залежить від довіри у відносинах батьків та дітей. Дорослі можуть підійти та спитати: "як я тобі можу допомогти?" або "чи потрібна тобі моя допомога?"

Але у більшості випадків воно так не працює, бо підлітки не хочуть про це говорити. Потрібно дуже обережно вести комунікацію, тому що діти можуть ще більше закритись якщо їм напряму говорити про проблеми з їжею.

"Ви повинні поспостерігати за дитиною і тим, як вона ставитися до їжі та до свого тіла. Чи немає різкого схуднення або навпаки набору ваги, який настрій у дитини, чи вона втомлена. Бо може бути, що це звичайне емоційне переїдання, яке є абсолютно нормальним для кожної здорової людини час від часу", - кажуть експерти.

Соцмережі формують суспільну думку

Соціальні мережі є ще однією вагомою причиною виникнення РХП у дітей та підлітків.

Ми постійно бачимо пропагування дієт, щоденних тренувань, зацикленості на здоровому харчуванні. Це не погано, якщо це все робиться у здоровій та екологічній атмосфері. Проте це може призводити до орторексії - розладу харчування, при якому людина занадто сильно зациклюється на тому, яку їжу вона споживає, щоб це були тільки "здорові" та екологічно чисті продукти.

Це також веде до підвищеної тривожності та контролю усього, що підліток їсть за день.

Що робити, якщо запідозрили неладне

Якщо вас почав тривожити стан вашої дитини та його поведінка з їжею, перше, що вам необхідно зробити - це звернутись за допомогою до спеціаліста.

Це може бути психотерапевт напрямку когнітивно-поведінкової терапії для роботи з РХП. Якщо звернутись до несертифікованого спеціаліста, то є вірогідність, що людина не отримавши результату не звернеться за допомогою вдруге. Тому важливо якісно підібрати спеціаліста який зможе допомогти вашій дитині.

Які бувають види РХП

Коли мова заходить про РХП, багато людей одразу згадують про анорексію (відмова від їжі, страх набору ваги) або булімію (штучне викликання блювоти, прийом послаблювальних або сечогінних препаратів).

Але існують також інші види харчового розладу:

Компульсивне переїдання - пристрасть до переїдання великої кількості їжі за короткий період часу, незалежно від того, чи людина голодна, втрата контролю над процесом їжі.

Орторексія - нездорове відношення до їжі та дотримання суворої дієти, щоб досягнути "ідеальної" фізичної форми, незалежно від того, чи є це здоровим для вас.

Порушення жування та ковтання - проблеми з жуванням та/або ковтанням їжі, що може призводити до обмеження вибору їжі та недостатнього набору необхідних поживних речовин.