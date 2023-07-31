Что будет с организмом, если не есть целый день

В погоне за стройной фигурой кое-кто устраивает себе детокс-дни, отказываясь от еды на целый день. Действительно ли это может принести пользу организму, или же наоборот - навредит?
Об этом рассказал врач Юрий Габорец в TikTok.
По словам врача, такие разгрузочные дни раз в неделю могут быть полезны. Но есть условие: вы должны пить много воды.
"За день организм начнет сжигать в печени гликоген, новые запасы и начнутся процессы аутофагии. То есть он (организм. - Ред.) будет "съедать" свои старые и больные клетки. Но надо пить много жидкости для обменных процессов", - советует медик.
Если у вас есть инсулинорезистентность или сахарный диабет, может кружиться голова, падать сахар. Это потому, что не происходит переключения на гликоген.
В таком случае нужно начинать голодать осторожнее. К примеру, с половины дня.
Могут возникать:
В таком случае следует съесть что-нибудь калорийное. А уже через неделю увеличивать интервал.
Такое непродуманное голодание может привести к образованию камней в желчном пузыре. Поэтому злоупотреблять голоданием - не вариант.
Помните, если делать один разгрузочный день, чтобы был эффект, нужно не злоупотреблять едой в течение 6 дней.
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