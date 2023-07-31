Что будет с организмом, если не есть целый день

Можно ли не есть целый день?

По словам врача, такие разгрузочные дни раз в неделю могут быть полезны. Но есть условие: вы должны пить много воды.

"За день организм начнет сжигать в печени гликоген, новые запасы и начнутся процессы аутофагии. То есть он (организм. - Ред.) будет "съедать" свои старые и больные клетки. Но надо пить много жидкости для обменных процессов", - советует медик.

Кому нужно быть осторожнее с голоданием

Если у вас есть инсулинорезистентность или сахарный диабет, может кружиться голова, падать сахар. Это потому, что не происходит переключения на гликоген.

В таком случае нужно начинать голодать осторожнее. К примеру, с половины дня.

Могут возникать:

Боли в поджелудочной

Проблемы с желчным

Изжога

В таком случае следует съесть что-нибудь калорийное. А уже через неделю увеличивать интервал.

Если часто голодать в течение дня

Такое непродуманное голодание может привести к образованию камней в желчном пузыре. Поэтому злоупотреблять голоданием - не вариант.

Важно!

Помните, если делать один разгрузочный день, чтобы был эффект, нужно не злоупотреблять едой в течение 6 дней.