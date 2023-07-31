Що буде з організмом, якщо не їсти цілий день
В погоні за стрункою фігурою дехто влаштовує собі детокс-дні, відмовляючись від їжі на цілий день. Чи дійсно це може принести користь організму, або ж навпаки - нашкодить?
Про це розповів лікар Юрій Габорець в TikTok.
Чи можна не їсти цілий день?
За словами лікаря, такі розвантажувальні дні раз на тиждень можуть бути корисними. Але є умова: ви маєте пити багато води.
"За день організм почне спалювати в печінці глікоген, нові запаси та почнуться процеси аутофагії. Тобто він (організм. - Ред.) буде "з’їдати" свої старі і хворі клітини. Але треба пити багато рідини для обмінних процесів", - радить медик.
Кому треба бути обережніше з голодуванням
Якщо у вас є інсулінорезистентність або цукровий діабет, може паморочитися голова, падати цукор. Це тому, що не відбувається переключення на глікоген.
В такому разі треба починати голодувати обережніше. Наприклад, з половини дня.
Можуть виникати:
- Болі в підшлунковій
- Проблеми з жовчним
- Печія
В такому разі варто з'їсти щось калорійне. А вже за тиждень збільшувати інтервал.
Якщо часто голодувати протягом дня
Таке непродумане голодування може призвести до утворення каміння в жовчному міхурі. Тому зловживати голодуванням - не варіант.
Важливо!
Пам’ятайте, якщо робити один розвантажувальний день, щоб був ефект, треба не зловживати їжею протягом решти шести днів.
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