Ось що буде з обличчям у старості, якщо активно колоти філери в молодості

Що буде, якщо переборщити з філерами у молодості

За словами експерта, надмірне використання філерів може стати причиною неприємних змін у майбутньому.

Деформація обличчя

Велика кількість філерів змінює контури обличчя та створює неприродний вигляд.

Надмірне використання філерів може змінити природну структуру шкіри, оскільки вона може залежати від підтримки, яку дають філери. В результаті, навіть після розсмоктування філерів шкіра може не повертатись до свого попереднього стану.

Надмірна набряклість

При введенні великої кількості філерів обличчя буде надуватися і з часом матиме вигляд схожих до людей, які зловживають алкоголем.

При надмірному використанні філерів можуть з’явитися неприродні контури обличчя. З віком ці зміни можуть виглядати ще більш вираженими через зміну шкіри (наприклад, її втрату вологи або еластичності).

Міграція філера

Якщо філери неякісні або введені неправильно, то вони можуть переміщуватись, утворюють грудки і асиметрію, що потребує корекції.

Психологічна залежність

Постійне прагнення ідеальності може вплинути на самооцінку і психіку. Щоб уникнути цих ризиків використовуйте філери свідомо та лише з досвідченим лікарем.

Як часто можна колоти філери

Частота введення філерів залежить від типу препарату, зони, яку обробляють, і індивідуальних характеристик пацієнта. Зазвичай, філери на основі гіалуронової кислоти потребують корекції через 6-12 місяців, оскільки вони розщеплюються в організмі.

Важливо, щоб інтервали між процедурами не були надто короткими, оскільки це може привести до перенавантаження тканин.

Рекомендується консультуватися з досвідченим лікарем, який може визначити оптимальні терміни для корекції, враховуючи потреби і результати попередніх процедур.