Що буде модно восени та взимку 2024-2025: головні тренди взуття

Лофери

Лофери - це туфлі без шнурків, миски яких прикрашені піднятим півколовим швом. Такою деталлю лофери нагадують мокасини, але на відміну від останніх у них є каблук.

Існує кілька різновидів лоферів: пенні-лофери, лофери з пряжкою, з бахромою, бельгійські лофери (з маленькими бантиками), венеціанські лофери (без прикрас).

У 2024 році актуальні лофери як на платформі, так і без, а також замшеві лофери.

Різні варіанти лоферів на кожен день (колаж: РБК-Україна)

Мюлі

Мюлі - це популярний різновид жіночого взуття на підборах. Головна їхня особливість - відкрита п'ята. Слово mule означає "домашні капці", тому це взуття не тільки красиве, але ще й зручне та практичне.

Передня частина у більшості моделей закрита, лише у деякому взутті пальці відкриті.Носити цього сезону можна як на голу ногу, так і зі шкарпетками.

Зверніть увагу на мюлі (колаж: РБК-Україна)

Туфлі Мері Джейн

Такі туфлі в 90-х вважалися атрибутом шкільного стилю, пізніше ця модель у поєднанні з білими шкарпетками завоювала серця модниць. Туфлі Мері Джейн мають каблук-платформу, закруглений носок та пряжку на верхній частині стопи.

У 2024 році ви можете зустріти не тільки класичні чорні, але й варіанти у різних кольорах, на будь-якій висоті підборів або плоскій підошві.

Туфлі Мері Джейн досі актуальні (колаж: РБК-Україна)

Ботфорти

Для стильних луків у більш прохолодний час також можна придивитися ботфорти. Вибираючи, насамперед зверніть увагу на комфорт. У них вам має бути зручно стояти і сидіти, а також вони не повинні передавлювати ноги.

Для повсякденних образів краще вибрати чоботи з матової шкіри або замші з невеликим підбором, а от лаковані вироби на високій шпильці будуть недоречні.

Восени та взимку 2024-2025 зверніть увагу на ботфорти з вузьким носком.

Ботфорти на осінь чи зиму (колаж: РБК-Україна)

Жокейські чоботи

Ще один трендовий фасон - жокейські чоботи або, як їх називають, чоботи для верхової їзди. Простий силует чобіт сподобається тим, хто віддає перевагу образам у стилі мінімалізм.

Чоботи для верхової їзди з гострим носком можуть стати витонченою альтернативою ковбойським чоботям.



Трендові жокейські чоботи (колаж: РБК-Україна)