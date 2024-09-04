Что будет модно осенью и зимой 2024-2025: главные тренды обуви

В осеннем гардеробе каждой модницы должно быть несколько пар разной обуви: балетки - для более женственных луков, кроссовки - для спортивного отдыха, лоферы - для деловых встреч или на каждый день.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, на какие обувные тренды обратить внимание осенью и зимой 2024-2025, чтобы выглядеть стильно.
Лоферы - это туфли без шнурков, мыски которых украшены приподнятым полукруговым швом. Такой деталью лоферы напоминают мокасины, но в отличие от последних у них имеется каблук.
Существует несколько разновидностей лоферов: пенни-лоферы, лоферы с пряжкой, с кисточками, с бахромой, бельгийские лоферы (с маленькими бантиками), венецианские лоферы (без каких-либо украшений).
В 2024 году актуальны лоферы как на платформе, так и без, а также замшевые лоферы.
Разные варианты лоферов на каждый день (коллаж: РБК-Украина)
Мюли - это популярная разновидность женской обуви на каблуке. Главная ее особенность - открытия пятка. Слово mule означает "домашние тапочки", поэтому эта обувь не только красивая, но еще и удобная и практичная.
Передняя часть в большинстве моделей закрытая, только в некоторой обуви пальцы открыты. Носить в этом сезоне можно как на голую ногу, так и с носками.
Обратите внимание на мюли (коллаж: РБК-Украина)
Такие туфли в 90-х считались атрибутом школьного стиля, позже эта модель в сочетании с белыми носками завоевала сердца модниц. Туфли Мэри Джейн имеют каблук-платформу, закругленный носок и пряжку на верхней части стопы.
В 2024 году вы можете встретить не только классические черные, но и варианты в разных цветах, на любой высоте каблука или плоской подошве.
Туфли Мэри Джейн все еще актуальны (коллаж: РБК-Украина)
Для стильных луков в более прохладное время также можно присмотреть ботфорты. Выбирая, прежде всего обратите внимание на комфорт. В них вам должно быть удобно стоять и сидеть, а также они не должны передавливать ноги.
Для повседневных образов лучше выбрать сапоги из матовой кожи или замши с небольшим каблуком, а вот лакированные изделия на высокой шпильке будут неуместны.
Осенью и зимой 2024-2025 обратите внимание на ботфорты с узким носком.
Ботфорты на осень или зиму (коллаж: РБК-Украина)
Еще один трендовый фасон - жокейские сапоги или, как их еще называют, сапоги для верховой езды. Простой силуэт сапог понравится тем, кто предпочитает образы в стиле минимализм.
Сапоги для верховой езды с острым носком могут стать изящной альтернативой ковбойским сапогам.
Трендовые жокейские сапоги (коллаж: РБК-Украина)
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При создании материала были использованы источники: Instagram-страницы Jenna Gong, Elodie Romy, Lucy Williams, Chanel Mckinsie, Gia Sinatrа, стилиста Яны Платоновой.