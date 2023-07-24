Что будет, если целый год не покупать новую одежду: стилист провела невероятный эксперимент

Фешн-эксперты в последние годы все настойчивее предлагают уходить в сторону осознанного употребления и медленной моды. То есть - прекратить использовать покупку одежды ради трендов и минутных желаний. Британский стилист Лорен Браво решила провести эксперимент и попробовала - что же будет, если не покупать себе целый год обновки.

Что получилось из ее эксперимента - читайте в материале Styler ниже.

Одежда стала моей любовью

По словам Лорен, одежда была ее большой любовью много лет. Она четверть своей жизни работала и продолжает работать сейчас в фешн-индустрии. Браво ведет колонки в глянцевых журналах на тему моды, дает советы как стилист и часто бывает в магазинах одежды.

В какой-то момент она поняла, что стала заглядывать в бутики не только по рабочим вопросам, но и просто так - лично для себя.

Она призналась, что поняла, что что-то уже давно не так, когда в очередной раз замерла у огромного шкафа с одеждой с мыслями о том, что ей нечего надеть. Потом она начала ловить себя на том, что покупает одежду, когда у нее стресс и когда хочется поднять себе настроение.

И по словам стилиста, покупка одежды для поднятия настроения - не самая плохая идея. Но ровно до тех пор, пока это не превращается во вредную привычку и не бьет по финансам.

"На протяжении многих лет одежда была моим "комфортным одеялом" и повышала уверенность в себе. Это было хобби, соревновательным видом спорта и способом общения с людьми", - признается Браво.

Она добавляет, что покупки со временем стали новым способом "заесть" стресс, отвлечь себя от жизненных проблем.

12 месяцев без покупок

В канун Нового года Лорен пообещала себе, что в ближайшие 12 месяцев она не будет покупать новую одежду.

"Я не перестала делать покупки полностью, признаюсь честно. Изредка я пополняла гардероб находками из винтажных магазинов, которые после съемок просто не могла оторвать от своего сердца. Но эти покупки я не рассматривала как "плохую привычку". Целью эксперимента была борьба с быстрой модой", - подчеркивает стилистка.

Она сделала для себя много интересных открытий и признает, что научилась сочетать между собой совершенно невероятные вещи. В ее шкафу оказалось много одежды, которая ей нравится и самое важное - она поняла, что покупка новых вещей совершенно не помогает при стрессе.

Стилист Лорен Браво (фото: instagram.com/laurenbravo)

Главные выводы Лорен Браво

Я избавилась от страха перед примерочными. Только когда я бросила ходить по магазинам, я поняла, сколько ненависти к себе скрывается за этими занавесками. Когда молния не застегивалась или наряд, который выглядел шикарно на манекене, казался на мне странным и неуклюжим — я чувствовала себя плохо. И вот первый плюс шоппинг-детокса - стресс в примерочных тебя больше не касается.

Я научилась многослойности. Если раньше я использовала ее просто как прием, то теперь начала эксплуатировать чуть ли не каждый день. И образы от этого только выиграли. Приталенные водолазки под летние комбинезоны, рубашки под свитеры с короткими рукавами, джемперы поверх платьев - удобно.

Делиться и брать взаймы у друзей - это секретное оружие, которым большинство из нас почти не пользуется. Мы начали чаще обмениваться одеждой, и это, скажу я вам, очень даже весело.

Я перестала ломать голову, стоя у шкафа. Повторение удачных комбинаций разгружает мысли, ты точно знаешь, что выглядишь хорошо и небанально. Ведь ты не просто купила новый однотипный свитер, а составила необычное комбо со старым.

Больше не лечу нервы онлайн-шоппингом перед сном. Когда руки тянутся к смартфону, я начинаю думать: от чего я бегу, что заставляет меня нервничать? И оказывается, что новая сумочка не так уж мне и нужна, и дело просто в трудном дне.

Лорен отмечает, что ее эксперимент не обрел полностью счастливый финал, но четко показал, что от забегов по магазинам и быстрой моды действительно можно отказаться.

Такие эксперименты - отличный шаг к более осознанному отношению к своему гардеробу, хорошая проверка на вредные привычки - отказавшись от минутного порыва купить новую одежду, человек быстрее начинает осознавать, нужна ли ему обновка для освежения образа или для того, чтобы заглушить проблему.

Стилист Лорен Браво (фото: instagram.com/laurenbravo)