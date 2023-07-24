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Что будет, если целый год не покупать новую одежду: стилист провела невероятный эксперимент

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Понедельник 24 июля 2023 20:52
Что будет, если целый год не покупать новую одежду: стилист провела невероятный эксперимент Что будет, если год не покупать себе новую одежду (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Фешн-эксперты в последние годы все настойчивее предлагают уходить в сторону осознанного употребления и медленной моды. То есть - прекратить использовать покупку одежды ради трендов и минутных желаний. Британский стилист Лорен Браво решила провести эксперимент и попробовала - что же будет, если не покупать себе целый год обновки.

Что получилось из ее эксперимента - читайте в материале Styler ниже.

Одежда стала моей любовью

По словам Лорен, одежда была ее большой любовью много лет. Она четверть своей жизни работала и продолжает работать сейчас в фешн-индустрии. Браво ведет колонки в глянцевых журналах на тему моды, дает советы как стилист и часто бывает в магазинах одежды.

В какой-то момент она поняла, что стала заглядывать в бутики не только по рабочим вопросам, но и просто так - лично для себя.

Она призналась, что поняла, что что-то уже давно не так, когда в очередной раз замерла у огромного шкафа с одеждой с мыслями о том, что ей нечего надеть. Потом она начала ловить себя на том, что покупает одежду, когда у нее стресс и когда хочется поднять себе настроение.

И по словам стилиста, покупка одежды для поднятия настроения - не самая плохая идея. Но ровно до тех пор, пока это не превращается во вредную привычку и не бьет по финансам.

"На протяжении многих лет одежда была моим "комфортным одеялом" и повышала уверенность в себе. Это было хобби, соревновательным видом спорта и способом общения с людьми", - признается Браво.

Она добавляет, что покупки со временем стали новым способом "заесть" стресс, отвлечь себя от жизненных проблем.

12 месяцев без покупок

В канун Нового года Лорен пообещала себе, что в ближайшие 12 месяцев она не будет покупать новую одежду.

"Я не перестала делать покупки полностью, признаюсь честно. Изредка я пополняла гардероб находками из винтажных магазинов, которые после съемок просто не могла оторвать от своего сердца. Но эти покупки я не рассматривала как "плохую привычку". Целью эксперимента была борьба с быстрой модой", - подчеркивает стилистка.

Она сделала для себя много интересных открытий и признает, что научилась сочетать между собой совершенно невероятные вещи. В ее шкафу оказалось много одежды, которая ей нравится и самое важное - она поняла, что покупка новых вещей совершенно не помогает при стрессе.

Что будет, если целый год не покупать новую одежду: стилист провела невероятный экспериментЧто будет, если целый год не покупать новую одежду: стилист провела невероятный экспериментЧто будет, если целый год не покупать новую одежду: стилист провела невероятный экспериментЧто будет, если целый год не покупать новую одежду: стилист провела невероятный эксперимент

Стилист Лорен Браво (фото: instagram.com/laurenbravo)

Главные выводы Лорен Браво

  • Я избавилась от страха перед примерочными. Только когда я бросила ходить по магазинам, я поняла, сколько ненависти к себе скрывается за этими занавесками. Когда молния не застегивалась или наряд, который выглядел шикарно на манекене, казался на мне странным и неуклюжим — я чувствовала себя плохо. И вот первый плюс шоппинг-детокса - стресс в примерочных тебя больше не касается.
  • Я научилась многослойности. Если раньше я использовала ее просто как прием, то теперь начала эксплуатировать чуть ли не каждый день. И образы от этого только выиграли. Приталенные водолазки под летние комбинезоны, рубашки под свитеры с короткими рукавами, джемперы поверх платьев - удобно.
  • Делиться и брать взаймы у друзей - это секретное оружие, которым большинство из нас почти не пользуется. Мы начали чаще обмениваться одеждой, и это, скажу я вам, очень даже весело.
  • Я перестала ломать голову, стоя у шкафа. Повторение удачных комбинаций разгружает мысли, ты точно знаешь, что выглядишь хорошо и небанально. Ведь ты не просто купила новый однотипный свитер, а составила необычное комбо со старым.
  • Больше не лечу нервы онлайн-шоппингом перед сном. Когда руки тянутся к смартфону, я начинаю думать: от чего я бегу, что заставляет меня нервничать? И оказывается, что новая сумочка не так уж мне и нужна, и дело просто в трудном дне.

Лорен отмечает, что ее эксперимент не обрел полностью счастливый финал, но четко показал, что от забегов по магазинам и быстрой моды действительно можно отказаться.

Такие эксперименты - отличный шаг к более осознанному отношению к своему гардеробу, хорошая проверка на вредные привычки - отказавшись от минутного порыва купить новую одежду, человек быстрее начинает осознавать, нужна ли ему обновка для освежения образа или для того, чтобы заглушить проблему.

Что будет, если целый год не покупать новую одежду: стилист провела невероятный экспериментЧто будет, если целый год не покупать новую одежду: стилист провела невероятный экспериментЧто будет, если целый год не покупать новую одежду: стилист провела невероятный эксперимент

Стилист Лорен Браво (фото: instagram.com/laurenbravo)

Кстати, ранее мы рассказывали, какой аксессуар должен быть в вашем шкафу всегда.

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