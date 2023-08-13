Що буде, якщо не сплачувати за комуналку: юристи розповіли про покарання

Чи можуть примусово стягнути борг через позов

Комунальні підприємства можуть подавати до суду на боржників за несплату комунальних послуг. Це навіть стосується прифронтових та тимчасово окупованих територій.

Під час воєнного стану діє мораторій виключно на нарахування пені та штрафів за несплату комуналки. А основну суму боргу можуть стягнути за допомогою відкритого виконавчого провадження.

Чи можуть подати до суду за несплату комуналки, якщо людина за кордоном

"Насправді немає значення, де перебуває людина. Якщо є наявний борг, який не сплачується, а лише накопичується, то комунальні підприємства можуть запросто звернутися до суду", - заявив адвокат Ростислав Кравець.

За його словами, суд навіть може ухвалити рішення щодо стягнення заборгованості з власника нерухомості, яка знищена внаслідок російських ракетних атак. Але тільки у тому випадку, якщо суду не нададуть доказів. Борг також стягнуть, якщо він виник до моменту зруйнування житла.

Як можуть покарати боржника

Після отримання запиту, виконавча служба намагатиметься змусити власника житла погасити борг. Якщо це не вдасться зробити, то може заарештувати рахунки споживача або навіть вилучити нерухоме майно.

"Якщо стягувати заборгованість за рахунок нерухомості, то сума такого боргу має становити не менше 20 мінімальних заробітних плат (134 000 грн). Якщо сума заборгованості менше, то стягувати її за рахунок нерухомості виконавчі служби не можуть", - пояснив Кравець.

Якщо це єдине житло споживача, то боржнику можуть накласти арешт на його банківські рахунки, аби обмежити використання власних коштів до моменту погашення боргу.

Чи можуть заборонити виїжджати за кордон через борги

Заборонити виїзд за кордон можуть лише тоді, коли відкрито виконавче провадження. А комунальники отримавши судове рішення, звернуться до виконавця, відкриють виконавче провадження й після цього вже певні служби можуть застосовувати заходи забезпечення виконання судового рішення.

"Тобто, це не відбувається просто, якщо людина не заплатила за комуналку. Ні, таких дій ніхто не застосовуватиме без судового рішення та відкриття виконавчого провадження", - розповів юрист Сергій Савінський.

За яких умов можна оскаржити рішення суду

Причинами для оскарження можуть бути:

нарахування неправильної суми боргу

якщо споживач не отримував певні комунальні послуги

знищення житлової нерухомості внаслідок російської агресії тощо

Втім, аби оскаржити рішення щодо стягнення комунальної заборгованості, треба вищезгадані причини довести в судовому порядку.