Что будет, если не платить за коммуналку: юристы рассказали о наказание

Могут ли принудительно взыскать долг через иск

Коммунальные предприятия могут подавать в суд на должников за неуплату коммунальных услуг. Это касается даже прифронтовых и временно оккупированных территорий.

Во время военного положения действует мораторий исключительно на начисление пени и штрафов за неуплату коммуналки. Основную же сумму долга могут взыскать с помощью открытого исполнительного производства.

Могут подать в суд за неуплату коммуналки, если человек за границей

"На самом деле нет значения, где находится человек. Если есть долг, который не платится, а только накапливается, то коммунальные предприятия могут запросто обратиться в суд", - заявил адвокат Ростислав Кравец.

По его словам, суд даже может принять решение о взыскании задолженности с собственника недвижимости, которая уничтоженная в результате российских ракетных атак. Но только в том случае, если суду не предоставят доказательств. Долг также потребуют покрыть, если он возник до момента разрушения жилья.

Как могут наказать должника

После получения запроса исполнительная служба будет пытаться заставить собственника жилья погасить долг. Если это не удастся сделать, может арестовать счета потребителя или даже изъять недвижимое имущество.

"Если взимать задолженность за счет недвижимости, то сумма такого долга должна составлять не менее 20 минимальных заработных плат (134 000 грн). Если сумма задолженности меньше, то взимать ее за счет недвижимости исполнительные службы не могут", - пояснил Кравец.

Если это единственное жилье потребителя, то должнику может быть наложен арест на его банковские счета, чтобы ограничить использование собственных средств до момента погашения долга.

Могут ли запретить выезжать за границу из-за долгов

Запретить выезд за границу могут только тогда, когда открыто исполнительное производство. А коммунальщики, получив судебное решение, обратятся к исполнителю, откроют исполнительное производство и после этого уже определенные службы могут применять меры обеспечения исполнения судебного решения.

"То есть это не происходит просто, если человек не заплатил за коммуналку. Нет, таких действий никто не будет применять без судебного решения и открытия исполнительного производства", - рассказал юрист Сергей Савинский.

При каких условиях можно обжаловать решение суда

Причинами для обжалования могут быть:

начисление неправильной суммы долга

если потребитель не получал определенные коммунальные услуги

уничтожение жилой недвижимости в результате российской агрессии и т. п.

Однако, чтобы обжаловать решение по взысканию коммунальной задолженности, следует вышеупомянутые причины доказать в судебном порядке.