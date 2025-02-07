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Що буде, якщо не мити м'ясо та птицю перед вживанням? Розвіяно старий міф

П'ятниця 07 лютого 2025 19:21
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Що буде, якщо не мити м'ясо та птицю перед вживанням? Розвіяно старий міф Фото: Чи треба мити м'ясо та яйця перед вживанням (webferma.com)
Автор: Людмила Жукова

Багатьох з нас охоплює бажання помити сире м'ясо, птицю або яйця перед приготуванням. Здається, що так ми позбавимося від бактерій і зробимо продукт безпечнішим. Проте, насправді, це може бути небезпечним!

Чому саме так, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Людмили Матюшинець в Instagram.

Чому не варто мити сире м'ясо та яйця?

Річ у тім, що вода з-під крана не знищує шкідливі бактерії, такі як Salmonella, Listeria та E. coli. Натомість, бризки води можуть рознести їх по всій кухні - на поверхні, посуд та інші продукти.

А ось термічна обробка (смаження, варіння, запікання) гарантовано знищує всі шкідливі бактерії. Тому, замість миття, варто зосередитися на правильній термічній обробці та дотриманні правил гігієни на кухні.

Як готувати продукти?

Замість миття, дотримуйтесь цих простих правил:

  • Готуйте м'ясо, птицю та яйця за правильної температури. Використовуйте кулінарний термометр, щоб переконатися, що продукт досяг безпечної температури.
  • Зберігайте сирі та готові продукти окремо, щоб уникнути перехресного забруднення.
  • Ретельно мийте руки та кухонні поверхні після контакту з сирим м'ясом, птицею або яйцями.

Що говорять експерти?

Такі авторитетні організації, як CDC (Центри з контролю та профілактики захворювань США) та USDA (Міністерство сільського господарства США), підтверджують: миття м'яса не робить його безпечнішим.

Забудьте про звичку мити сире м'ясо, птицю та яйця! Це не тільки не потрібно, але й може бути небезпечним. Довіртесь термічній обробці та дотримуйтесь правил гігієни на кухні, і тоді ваша їжа буде не тільки смачною, але й безпечною.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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