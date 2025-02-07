Что будет, если не мыть мясо и птицу перед употреблением? Развеян старый миф
Многих из нас охватывает желание помыть сырое мясо, птицу или яйца перед приготовлением. Кажется, что так мы избавимся от бактерий и сделаем продукт более безопасным. Однако, на самом деле, это может быть опасным!
Почему именно так, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Людмилу Матюшинец в Instagram.
Почему не стоит мыть сырое мясо и яйца?
Дело в том, что вода из-под крана не уничтожает вредные бактерии, такие как Salmonella, Listeria и E. coli. Зато брызги воды могут разнести их по всей кухне - на поверхности, посуду и другие продукты.
А вот термическая обработка (жарка, варка, запекание) гарантированно уничтожает все вредные бактерии. Поэтому, вместо мытья, стоит сосредоточиться на правильной термической обработке и соблюдении правил гигиены на кухне.
Как готовить продукты?
Вместо мытья, следуйте этим простым правилам:
- Готовьте мясо, птицу и яйца при правильной температуре. Используйте кулинарный термометр, чтобы убедиться, что продукт достиг безопасной температуры.
- Храните сырые и готовые продукты отдельно, чтобы избежать перекрестного загрязнения.
- Тщательно мойте руки и кухонные поверхности после контакта с сырым мясом, птицей или яйцами.
Что говорят эксперты?
Такие авторитетные организации, как CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США) и USDA (Министерство сельского хозяйства США), подтверждают: мытье мяса не делает его безопаснее.
Забудьте о привычке мыть сырое мясо, птицу и яйца! Это не только не нужно, но и может быть опасным. Доверьтесь термической обработке и соблюдайте правила гигиены на кухне, и тогда ваша еда будет не только вкусной, но и безопасной.
Ранее мы писали о 5 замороженных продуктах, которые полезны для мозга.
Узнайте о продуктах, которые калечат детский организм.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.