Що буде, якщо людина почистить зуби пастою для котів

Зубна паста для котів

"Не секрет, що багато хто з людей використовує деякі засоби для тварин на собі. Ще з дитинства памʼятаю, як купували бабусі мазі для коней, бо саме вони мали якісь чарівні властивості, або не так давно знайомий розповів, що пʼє вітаміни для великого рогатого скоту. Впевнений, що навряд чи після прийняття цих препаратів у вас зʼявиться щось тваринне, але дійсно, інколи їх склад доволі непоганий, ціна приємна, то чому б ні?", - каже з позитивом Ян.

Але за словами Стремського, його як стоматолога і власника найкращої кішки у світі цікавлять більш точні факти про таку зубну пасту та її вплив на організм людини. Тому Ян провів аналіз і поділився своїми висновками з нами.

Зубна паста для котів: можна її використовувати чи ні

Візьмемо найпопулярнішу пасту, яку видає в запитах: TRIXIE Dental-Care.

Одразу почнемо з плюсів:

Смаки: сир, яловичина, або яблуко. Одразу хочеться щось і спробувати

Собрбітол і деіонізована вода.

"На цьому, на жаль, все", - каже Стремський.

Чого точно не повинно бути в пасті, особливо для вашого улюбленця.

Кварц - сильний абразив, який при надмірному використанні, може пошкоджувати зубну емаль.

Диоксид титану - білий харчовий барвник, який викликає рак товстої кишки.

Бензонат натрію - консервант, який може пошкоджувати ДНК і викликати цироз печінки, та деякі нейродегенеративні захворювання.

Метилпарабен - консервант. Може порушувати ендокринну систему, а також викликати алергічні реакції.

Сахарин натрію - підсолоджувач, що икликає пухлини та загострює жовчнокам'яну хворобу.

Що буде, якщо почистити зуби пастою для котів (фото: Freepik)

Чи можна чистити людям зуби пастою для котів

"Після прочитаної інформації, я навряд чи захочу чистити цим зуби своїй кішці й точно не радив би робити це вам", - підсумовує стоматолог.