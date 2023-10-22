Що буде, якщо людина почистить зуби пастою для котів

Цікаве питання, яке можливо ніколи вам не приходило до голови, але точно змусить замислитися чи варто це робити та які наслідки має використовування зубної пасти для котів у власних цілях.
РБК-Україна (проект Styler) завдяки стоматологу Яну Стремському і його допису в Instagram, розповідає, що буде з людиною, якщо вона почистить зуби пастою для котів.
"Не секрет, що багато хто з людей використовує деякі засоби для тварин на собі. Ще з дитинства памʼятаю, як купували бабусі мазі для коней, бо саме вони мали якісь чарівні властивості, або не так давно знайомий розповів, що пʼє вітаміни для великого рогатого скоту. Впевнений, що навряд чи після прийняття цих препаратів у вас зʼявиться щось тваринне, але дійсно, інколи їх склад доволі непоганий, ціна приємна, то чому б ні?", - каже з позитивом Ян.
Але за словами Стремського, його як стоматолога і власника найкращої кішки у світі цікавлять більш точні факти про таку зубну пасту та її вплив на організм людини. Тому Ян провів аналіз і поділився своїми висновками з нами.
Візьмемо найпопулярнішу пасту, яку видає в запитах: TRIXIE Dental-Care.
Одразу почнемо з плюсів:
"На цьому, на жаль, все", - каже Стремський.
Що буде, якщо почистити зуби пастою для котів (фото: Freepik)
"Після прочитаної інформації, я навряд чи захочу чистити цим зуби своїй кішці й точно не радив би робити це вам", - підсумовує стоматолог.
Раніше ми писали про те, що стоматолог розповів, як правильно вибрати зубну пасту.
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