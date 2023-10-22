Что будет, если человек почистит зубы пастой для кошек

Зубная паста для кошек

"Не секрет, что многие люди используют некоторые средства для животных на себе. Еще с детства помню, как покупали бабушке мази для лошадей, потому что именно они обладали какими-то волшебными свойствами, или не так давно знакомый рассказал, что пьет витамины для крупного рогатого скота. Уверен, что вряд ли после принятия этих препаратов у вас появится что-то животное, но действительно, иногда их состав довольно неплохой, цена приятная, почему бы нет?", - говорит с позитивом Ян.

Но по словам Стремского, его как стоматолога и владельца лучшей кошки в мире интересуют более точные факты о такой зубной пасте и ее влиянии на организм человека. Потому Ян провел анализ и поделился своими выводами с нами.

Зубная паста для кошек: можно ее использовать или нет

Возьмем самую популярную пасту, которую выдает в запросах: TRIXIE Dental-Care.

Сразу начнем с плюсов:

Вкусы: сыр, говядина или яблоко. Сразу хочется что-то и попробовать

Собрбитол и деионизированная вода.

"На этом, к сожалению, все", - говорит Стремский.

Чего точно не должно быть в пасте, особенно для вашего любимца

Кварц - сильный абразив, который при чрезмерном использовании может повреждать зубную эмаль.

Диоксид титана - белый пищевой краситель, вызывающий рак толстой кишки.

Бензонат натрия - консервант, который может повреждать ДНК и вызывать цирроз печени и некоторые нейродегенеративные заболевания.

Метилпарабен - консервант. Может возбуждать эндокринную систему, а также вызывать аллергические реакции.

Сахарин натрия - подсластитель, который вызывает опухоли и обостряет желчнокаменную болезнь.

Что будет, если почистить зубы пастой для кошек (фото: Freepik)

Можно ли чистить людям зубы пастой для кошек

"После прочитанной информации, я вряд ли захочу чистить этим зубы своей кошке и точно не советовал бы делать это вам", - заключает стоматолог.