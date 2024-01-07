Що буде із тарифами на мобільний зв'язок у 2024 році: огляд пакетів від Київстар, Vodafone, lifecell

Попри загальне підвищення цін на послуги та товари в Україні, мобільні оператори зв'язку поки не збираються піднімати вартість на свої пакети і пропонують абонементам широкий вибір тарифів.
Про те, якими будуть ціни на послуги зв'язку та мобільний інтернет у 2024 році, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
При підготовці публікації використали матеріали сайтів: Київстару, Vodafone та lifecell.
Після хакерської атаки на Київстар та відновлення зв'язку компанія скасувала плату за наступний тарифний план своїм клієнтам. При цьому оператор заявив, що не буде підіймати ціни на мобільний зв'язок чи інтернет, аби компенсувати завдані збитки. Ціни на тарифи по передоплаті на 2024 рік коливаються від 125 грн до 500 грн.
Абонентам Київстару доступні такі тарифи:
Для бізнес-клієнтів доступні 5 пакетів послуг, вартість яких коливається від 200 до 1 000 грн на місяць.
Компанія поки не збирається підвищувати тарифи на зв'язок та мобільний інтернет найближчим часом. Поряд із цим до кінця березня 2024 року оператор знизив вартість на наступні тарифи при активації стартового пакета:
Усі доступні тарифи оператора можна переглянути на сайті lifecell.
Оператор поки не підвищив цін на свої послуги. Абонентам доступні місячні тарифи та річні пакети послуг. Найдешевший варіант із оплатою щомісяця обійдеться в 165 грн, а найдорожчий - у 300 грн. При виборі річного пакета можна суттєво зекономити.
Зараз діють такі тарифи на 12 місяців:
Усі вони передбачають обмежену кількість хвилин для дзвінків по Україні, інтернет, а також хвилини у роумінгу.
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