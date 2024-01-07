Что будет с тарифами на мобильную связь в 2024 году: обзор пакетов от Киевстар, Vodafone, lifecell

Несмотря на всеобщее повышение цен на услуги и товары в Украине, мобильные операторы связи пока не собираются поднимать стоимость на свои пакеты и предлагают абонементам широкий выбор тарифов.
О том, какими будут цены на услуги связи и мобильный интернет в 2024 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке публикации использовали материалы сайтов: Киевстар, Vodafone и lifecell.
После хакерской атаки на Киевстар и возобновления связи компания отменила плату за следующий тарифный план своим клиентам. При этом оператор заявил, что не будет поднимать цены на мобильную связь или интернет, чтобы компенсировать нанесенный ущерб. Цены на тарифы по предоплате на 2024 год колеблются от 125 грн до 500 грн.
Абонентам Киевстара доступны следующие тарифы:
Для бизнес-клиентов доступно 5 пакетов услуг, стоимость которых колеблется от 200 до 1 000 грн в месяц.
Компания пока не собирается повышать тарифы на связь и мобильный интернет в ближайшее время. Наряду с этим к концу марта 2024 года оператор снизил стоимость на следующие тарифы при активации стартового пакета:
Все доступные тарифы оператора можно просмотреть на сайте lifecell.
Оператор пока не повысил цены на свои услуги. Абонентам доступны месячные тарифы и годовые пакеты услуг. Самый дешевый вариант с ежемесячной оплатой обойдется в 165 грн, а самый дорогой - в 300 грн. При выборе годового пакета можно значительно сэкономить.
Сейчас действуют следующие тарифы на 12 месяцев:
Все они предусматривают ограниченное количество минут для звонков по Украине, интернету, а также минуты в роуминге.
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