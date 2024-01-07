Что будет с тарифами на мобильную связь в 2024 году: обзор пакетов от Киевстар, Vodafone, lifecell

Киевстар

После хакерской атаки на Киевстар и возобновления связи компания отменила плату за следующий тарифный план своим клиентам. При этом оператор заявил, что не будет поднимать цены на мобильную связь или интернет, чтобы компенсировать нанесенный ущерб. Цены на тарифы по предоплате на 2024 год колеблются от 125 грн до 500 грн.

Абонентам Киевстара доступны следующие тарифы:

ЛЮБОВЬ к родителям - 125 грн

125 грн LOVE UA. Контракт - 150 грн

LOVE UA. Магнит. Контракт - 150 грн

ЛЮБОВЬ к родителям. Домашний - 175 грн

LOVE UA. Свет. Контракт - 175 грн

LOVE UA. На максимум - 175 грн

LOVE UA. Песнь. Контракт - 230 грн

LOVE UA. Песня - 250 грн

LOVE UA. Сила. Контракт - 300 грн

СуперГиг - 300 грн

LOVE UA. Сила - 330 грн

LOVE UA. Движение. Контракт - 350 грн

LOVE UA. Успех. Контракт - 500 грн

Для бизнес-клиентов доступно 5 пакетов услуг, стоимость которых колеблется от 200 до 1 000 грн в месяц.

Подробнее о тарифах можно узнать на сайте оператора (скриншот)

lifecell

Компания пока не собирается повышать тарифы на связь и мобильный интернет в ближайшее время. Наряду с этим к концу марта 2024 года оператор снизил стоимость на следующие тарифы при активации стартового пакета:

Звонкий "БЕЗМЕЖ" - 75 грн

Просто Лайф - 90 грн

Мощный - 100 грн

Интернет "БЕЗМЕЖ" - 100 грн

Смарт Лайф - 120 грн

Свободный лайф. Регион - 150 грн

Свободный Лайф - 180 грн

Хитмейкер – 180 грн

Platinum Лайф - 250 грн

Все доступные тарифы оператора можно просмотреть на сайте lifecell.

Оператор в ближайшее время не будет повышать цены на услуги (скриншот)

Vodafone

Оператор пока не повысил цены на свои услуги. Абонентам доступны месячные тарифы и годовые пакеты услуг. Самый дешевый вариант с ежемесячной оплатой обойдется в 165 грн, а самый дорогой - в 300 грн. При выборе годового пакета можно значительно сэкономить.

Сейчас действуют следующие тарифы на 12 месяцев:

Joyce Start - 1 980 грн

Joice Pro - 2 530 грн

Joice Max - 3 300 грн

Все они предусматривают ограниченное количество минут для звонков по Украине, интернету, а также минуты в роуминге.

Все тарифы оператора можно посмотреть на сайте (скриншот)