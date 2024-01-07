Что будет с тарифами на мобильную связь в 2024 году: обзор пакетов от Киевстар, Vodafone, lifecell
Несмотря на всеобщее повышение цен на услуги и товары в Украине, мобильные операторы связи пока не собираются поднимать стоимость на свои пакеты и предлагают абонементам широкий выбор тарифов.
О том, какими будут цены на услуги связи и мобильный интернет в 2024 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке публикации использовали материалы сайтов: Киевстар, Vodafone и lifecell.
Киевстар
После хакерской атаки на Киевстар и возобновления связи компания отменила плату за следующий тарифный план своим клиентам. При этом оператор заявил, что не будет поднимать цены на мобильную связь или интернет, чтобы компенсировать нанесенный ущерб. Цены на тарифы по предоплате на 2024 год колеблются от 125 грн до 500 грн.
Абонентам Киевстара доступны следующие тарифы:
- ЛЮБОВЬ к родителям - 125 грн
- LOVE UA. Контракт - 150 грн
- LOVE UA. Магнит. Контракт - 150 грн
- ЛЮБОВЬ к родителям. Домашний - 175 грн
- LOVE UA. Свет. Контракт - 175 грн
- LOVE UA. На максимум - 175 грн
- LOVE UA. Песнь. Контракт - 230 грн
- LOVE UA. Песня - 250 грн
- LOVE UA. Сила. Контракт - 300 грн
- СуперГиг - 300 грн
- LOVE UA. Сила - 330 грн
- LOVE UA. Движение. Контракт - 350 грн
- LOVE UA. Успех. Контракт - 500 грн
Для бизнес-клиентов доступно 5 пакетов услуг, стоимость которых колеблется от 200 до 1 000 грн в месяц.
Подробнее о тарифах можно узнать на сайте оператора (скриншот)
lifecell
Компания пока не собирается повышать тарифы на связь и мобильный интернет в ближайшее время. Наряду с этим к концу марта 2024 года оператор снизил стоимость на следующие тарифы при активации стартового пакета:
- Звонкий "БЕЗМЕЖ" - 75 грн
- Просто Лайф - 90 грн
- Мощный - 100 грн
- Интернет "БЕЗМЕЖ" - 100 грн
- Смарт Лайф - 120 грн
- Свободный лайф. Регион - 150 грн
- Свободный Лайф - 180 грн
- Хитмейкер – 180 грн
- Platinum Лайф - 250 грн
Все доступные тарифы оператора можно просмотреть на сайте lifecell.
Оператор в ближайшее время не будет повышать цены на услуги (скриншот)
Vodafone
Оператор пока не повысил цены на свои услуги. Абонентам доступны месячные тарифы и годовые пакеты услуг. Самый дешевый вариант с ежемесячной оплатой обойдется в 165 грн, а самый дорогой - в 300 грн. При выборе годового пакета можно значительно сэкономить.
Сейчас действуют следующие тарифы на 12 месяцев:
- Joyce Start - 1 980 грн
- Joice Pro - 2 530 грн
- Joice Max - 3 300 грн
Все они предусматривают ограниченное количество минут для звонков по Украине, интернету, а также минуты в роуминге.
Все тарифы оператора можно посмотреть на сайте (скриншот)
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