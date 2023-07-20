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Що буде з гривнею: власник Monobank дав прогноз

Олег Гороховський розповів, що буде з гривнею (фото: instagram.com/gorokhovsky)
Автор: Світлана Мащенко

Курс гривні під час повномасштабної війни з РФ вдається утримувати, в тому числі, за рахунок інвестицій від партнерів. Поки так, а що буде далі?

Про це бізнесмен, власник Monobank, Олег Гороховський розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі RAMINA.

Від чого залежить курс

Курс гривні під час повномасштабної війни з РФ дуже залежний від зовнішніх інвестицій.

"Дуже ритмічно надходить допомога і фінансування наших партнерів-донорів. Поки ці надходження продовжуються, гривні нічого не загрожує", - заявив Гороховський.

Гривня буде триматися, але...

Бізнесмен додав, що в короткостроковій перспективі гривня буде триматися на нинішньому рівні, але треба розуміти, що економіці важко.

"Якби нам не допомагали, то, можливо, курс був би інший", - додав власник Monobank.

Який курс гривні

Станом на середу, 19 липня середній курс долара у банках у продажу був на позначці 37,33 гривні. Курс євро - 41,86 гривень.

В обмінних пунктах долар купували у середньому по 36,84 гривень, євро - по 41,08 гривень. Долар продавали по 37,22 гривень, євро - по 41,73 гривень.

Офіційний курс долара НБУ становив 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро - 41,1506 гривень.

Раніше ми писали, як заробити на коливаннях курсу гривні.

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