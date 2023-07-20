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Что будет с гривной: владелец Monobank дал прогноз

Олег Гороховский рассказал, что будет с гривной (фото: instagram.com/gorokhovsky)
Автор: Светлана Мащенко

Курс гривны во время полномасштабной войны с РФ удается удерживать, в том числе, за счет инвестиций от партнеров. Пока так, а что будет дальше?

Об этом бизнесмен, владелец Monobank, Олег Гороховский рассказал в интервью на YouTube канале RAMINA.

От чего зависит курс

Курс гривны во время полномасштабной войны с РФ очень зависим от внешних инвестиций.

"Очень ритмично поступает помощь и финансирование наших партнеров-доноров. Пока эти поступления продолжаются, гривне ничего не угрожает", - заявил Гороховский.

Гривна будет держаться, но...

Бизнесмен добавил, что в краткосрочной перспективе гривна будет держаться на нынешнем уровне, но нужно понимать, что экономике тяжело.

"Если бы нам не помогали, может быть, курс был бы другой", - добавил владелец Monobank.

Какой курс гривны

По состоянию на среду, 19 июля, средний курс доллара в банках в продаже был на отметке 37,33 гривны. Курс евро - 41,86 гривен.

В обменных пунктах доллар покупали в среднем по 36,84 гривен, евро - по 41,08 гривен. Доллар продавали по 37,22 гривен, евро - по 41,73 гривен.

Официальный курс доллара НБУ составил 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро - 41,1506 гривен.

Раньше мы писали, как заработать на колебаниях курса гривны.

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