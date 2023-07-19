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Долар дешевшає, євро все ще зростає: актуальні курси в обмінниках

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Київ, Середа 19 липня 2023 11:00
Долар дешевшає, євро все ще зростає: актуальні курси в обмінниках Фото: готівковий долар в обмінниках трохи подешевшав (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Готівковий курс долара в Україні опустився на кілька копійок і знаходиться на позначці близько 37,2 гривень у продажу. Євро ще трохи подорожчало в обмінних пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 19 липня середній курс долара у банках у продажу другий день поспіль тримається на позначці 37,33 гривні. Курс євро опустився на 1 копійку - до 41,86 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,84 гривень, євро - по 41,08 гривень. Долар продають по 37,22 гривень, євро - по 41,73 гривень.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано та становить 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро станом на 19 липня становить 41,1506 гривень (+0,0694 гривень).

Долар дешевшає, євро все ще зростає: актуальні курси в обмінниках

Зазначимо, європейська валюта продовжує оновлювати історичні максимуми. Нацбанк встановлює курс євро на підставі міжнародних котирувань.

Долар дешевшає, євро все ще зростає: актуальні курси в обмінниках

Нагадаємо, на початку липня курс долара на готівковому ринку знижувався до мінімуму з травня 2022 року.

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