Що AirPods Max 2 можуть запозичити в інших навушників: 4 корисні функції

Кращий чохол для перенесення від Bose, Earfun та Sony

Оригінальний чохол для перенесення AirPods Max був спірним. Не тільки тому, що він виглядав трохи безглуздо, але й тому, що він пропонував мінімальний захист для неймовірно дорогих навушників.

Звичайно, ви можете заплатити додатково за жорсткий чохол, але ці навушники вимагають значних витрат. Особливо враховуючи, що багато інших брендів, які виробляють висококласні навушники, пропонують набагато кращі, міцніші і менш безглуздо виглядаючи чохли.

Наприклад, як Bose QuietComfort Ultra Headphones, так і Sennheiser Momentum 4 Wireless поставляються з простими чохлами з жорсткими оболонками, в які складаються повнорозмірні навушники.

Навіть менш ніж ідеальні чохли, такі як той, що поставляється з навушниками Sony WH-1000XM5, які досить великі та громіздкі, пропонують гідний рівень захисту.

Навушники Sennheiser Momentum 4 Wireless мають жорсткий футляр для перенесення, в якому достатньо місця для кабелів та аксесуарів (фото: TechRadar)

Звук без втрат від Sonos та Sony

На старті AirPods Max коштували 549 доларів. Навіть зараз вони все ще є неймовірно дорогими навушниками - дорожчими за деякі з кращих навушників, створених для аудіофілів. І все-таки вони не підтримують аудіо без втрат. Натомість ви отримуєте тут стислий кодек AAC від Apple по Bluetooth.

У AirPods Max 2 хотілося б побачити можливість слухати Apple Music у Lossless або Hi-Res. Це має сенс для ціни, і багато навушників - деякі з яких доступні набагато дешевше - пропонують прослуховування без втрат якості.

Наприклад, Sonos Ace є чудовими навушниками для фільмів з портом USB-C, який дозволяє використовувати високоякісне аудіо Hi-Res без втрат.

Apple також могла б взяти приклад із Sony. Навушники Sony WH-1000XM5 мають кодек LDAC - аудіо опцію Sony з високою роздільною здатністю - та підтримку DSEE Extreme.

Навушники Sonos Ace пропонують безліч варіантів високоякісного звуку Hi-Res Audio без втрат (фото: Future)

Збільшений час автономної роботи від Cambridge Audio, Earfun та Sennheiser

Apple AirPods Max пропонували 20 годин автономної роботи з увімкненим ANC. Це гідний час витривалості, особливо з огляду на те, що ці повнорозмірні навушники працюють добре кожну секунду з цих 20 годин.

Але через кілька років після їх запуску конкуруючі бренди тепер випускають пристрої, які звучать так само добре (або майже) із подвійною і навіть потрійною кількістю батареї.

Наприклад, навушники Sennheiser Momentum 4 Wireless пропонують 60 годин роботи навіть з активованим ANC. Як і AirPods Max, вони також звучать приголомшливо, пропонують неймовірний досвід шумозаглушення і виглядають чудово.

Та ж історія і з навушниками Cambridge Audio Melomania P100, які можуть похвалитися 60 годинами роботи з увімкненим ANC і величезними 100 годинами з вимкненим ANC. Навіть бюджетні навушники, такі як Earfun Wave Pro, мають 55 годин роботи.

Бездротові навушники Sennheiser Momentum 4 служать втричі довше за оригінальні AirPods Max (фото: TechRadar)

Покращений дизайн від Bose та Sony

Деякі люди вважають дизайн оригінальних Apple AirPods Max одним із найстильніших повнорозмірних навушників на ринку сьогодні. Але є деякі дизайнерські оновлення, які зроблять AirPods Max 2 набагато кращими.

По-перше, вони не складаються. Це не незвичайно для висококласних навушників, наприклад, Bowers & Wilkins PX8 також не складаються, і те саме стосується Dali iO-12 (які звучать чудово, але також поставляються з величезним чохлом).

Але це означає, що AirPods Max важче транспортувати, ніж це необхідно.

Інші висококласні бренди роблять це краще. Просто погляньте на Bose Quietcomfort Ultra та навушники Sony WH-1000XM4. Це не означає, що ви можете стиснути ці навушники до крихітних розмірів.

Але можливість скласти чашки і потім використовувати шарнір, щоб трохи стиснути їх усередину, дійсно зменшує простір, що займає ними, роблячи їх набагато портативнішими.

Поки ми зосереджені на дизайні, було б добре, якби AirPods Max 2 були трохи легшими. Звісно, це складний баланс. Чи можуть преміальні матеріали, які роблять ці навушники такими особливими, також бути невагомими?

Погляньмо на характеристики. AirPods Max в даний час важать 385 г. Але і Sony WH1000XM5, і навушники Bose Quietcomfort Ultra важать 250 г, при цьому звучать чудово і виглядають стильно.

Навушники Bose QuietComfort Ultra поставляються із міцним чохлом для перенесення (фото: Future)