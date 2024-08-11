Кращі повнорозмірні навушники для покупки у 2024 році

Вибір ідеальних повнорозмірних навушників - завдання, яке потребує уважного підходу, особливо у 2024 році, коли технології досягли нового рівня. Цього року виробники пропонують безліч моделей з покращеним звуком, комфортом та інноваційними функціями.

Які повнорозмірні навушники варто розглянути до покупки у 2024 році, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

AirPods Max

AirPods Max від Apple - це чудові навушники з активним шумозаглушенням, нарівні з Bose QuietComfort Ultra. Якщо ви знаходитесь в екосистемі Apple і хочете залишатися в ній (і вам це коштує додаткових грошей), то AirPods Max можуть бути кращим вибором.

Майте на увазі, що вони набагато важчі, ніж QuietComfort Ultra (але при цьому так само комфортні).

AirPods Max

Sennheiser Momentum 4

Комфорт - це те, в чому перевершують повнорозмірні навушники, і жодні з них не є більш комфортними, ніж Sennheiser Momentum 4.

Амбушюри повертаються, щоб відповідати формі вашої голови, забезпечуючи надійну посадку, що робить їх ідеальними навушниками для тривалого використання.

Акумулятор також дуже довговічний, забезпечуючи 60 годин безперервного відтворення, що набагато більше, ніж у більшості конкурентів.

Sennheiser Momentum 4

Edifier W820NB Plus Hybrid

Edifier W820NB Plus дає вам найкраще співвідношення ціни та якості з безліччю висококласних функцій, включаючи активне шумозаглушення, навколишній звук, гарне аудіо та піну з ефектом пам'яті на амбушюрах.

Ви отримаєте до 49 годин роботи від акумулятора. Однак чохол для перенесення або роз'єму для навушників відсутній (є USB-кабель для підключення до комп'ютера).

Edifier W820NB Plus Hybrid

Sony WH-1000XM5

Якщо ви меломан і шукаєте кращий звук для своїх гаджетів, не шукайте далі, ніж Sony WH-1000XM5. Навушники мають виняткову функцію активного шумоподавлення і дуже зручні. Вони коштують своїх грошей незважаючи на значну ціну.

Sony WH-1000XM5

Urbanista Los Angeles

Можна стверджувати, що навушники з кращою тривалістю роботи від батареї повинні мати певну кількість годин, що вимірюваються, але коли це число потенційно неможливо виміряти, є явний переможець.

Навушники Urbanista Los Angeles оснащені технологією сонячної зарядки, яка потенційно може дати їм необмежену кількість годин роботи (за умови, що ви продовжуєте заряджати їх від сонця).

Вони забезпечують до 80 годин роботи при повній зарядці, і доки ви тримаєте їх на сонці, у вас не закінчиться заряд батареї.

Urbanista Los Angeles

Bose QuietComfort Ultra

QuietComfort Ultra в даний час пропонує найкращу технологію шумоподавлення на ринку. Ви отримаєте одні з найлегших, зручних і найкращих навушників на ринку. Але що дійсно відрізняє їх, то це те, наскільки корисними можуть бути ці навушники в шумній обстановці.

Ви можете здійснювати дзвінки без будь-яких проблем - навушники можуть виділити ваш голос у багатолюдному місці, тому вас все одно буде добре чути.

Bose QuietComfort Ultra

Sony MDR7506 Professional Headphones

Аудіофіли, які роками купують найкращі навушники, не здивуються, побачивши Sony MDR7506 у списку найкращих дротових повнорозмірних навушників. Вони були спочатку випущені в 1991 році і з того часу їх у рази покращили.

Якщо ви шукаєте надійні дротові навушники, які подарують вам чудові враження від прослуховування, Sony MDR7506 для вас.

Sony MDR7506 Professional Headphones