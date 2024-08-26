Что AirPods Max 2 могут позаимствовать у других наушников: 4 полезные функции

Лучший чехол для переноски от Bose, Earfun и Sony

Оригинальный чехол для переноски AirPods Max был спорным. Не только потому, что он выглядел немного глупо, но и потому, что он предлагал минимальную защиту для невероятно дорогих наушников.

Конечно, вы можете заплатить дополнительно за жесткий чехол, но эти наушники уже требуют значительных затрат. Особенно учитывая, что многие другие бренды, производящие высококлассные наушники, предлагают гораздо лучшие, более прочные и менее нелепо выглядящие чехлы.

Например, как Bose QuietComfort Ultra Headphones, так и Sennheiser Momentum 4 Wireless поставляются с простыми чехлами с жесткими оболочками, в которые складываются полноразмерные наушники.

Даже менее чем идеальные чехлы, такие как тот, который поставляется с наушниками Sony WH-1000XM5, которые довольно большие и громоздкие, предлагают достойный уровень защиты.

Наушники Sennheiser Momentum 4 Wireless имеют жесткий футляр для переноски, в котором достаточно места для кабелей и аксессуаров (фото: TechRadar)

Звук без потерь от Sonos и Sony

На старте AirPods Max стоили 549 долларов. Даже сейчас они все еще являются невероятно дорогими наушниками - дороже некоторых из лучших наушников, созданных для аудиофилов. И все же они не поддерживают аудио без потерь. Вместо этого вы получаете здесь сжатый кодек AAC от Apple по Bluetooth.

В AirPods Max 2 хотелось бы видеть возможность слушать Apple Music в Lossless или Hi-Res. Это имеет смысл для цены, и многие наушники - некоторые из которых доступны гораздо дешевле - предлагают прослушивание без потерь качества.

Например, Sonos Ace являются отличными наушниками для фильмов с портом USB-C, который позволяет использовать высококачественное аудио Hi-Res без потерь.

Apple также могла бы взять пример с Sony. Наушники Sony WH-1000XM5 имеют кодек LDAC - аудио опцию Sony с высоким разрешением - и поддержку DSEE Extreme.

Наушники Sonos Ace предлагают множество вариантов высококачественного звука Hi-Res Audio без потерь (фото: Future)

Увеличенное время автономной работы от Cambridge Audio, Earfun и Sennheiser

Apple AirPods Max предлагали 20 часов автономной работы с включенным ANC. Это достойное ремя выносливости, особенно учитывая, что эти полноразмерные наушники работают хорошо каждую секунду из этих 20 часов.

Но спустя несколько лет после их запуска конкурирующие бренды теперь выпускают устройства, которые звучат так же хорошо (или почти) с двойным и даже тройным количеством батареи.

Например, наушники Sennheiser Momentum 4 Wireless предлагают 60 часов работы даже с активированным ANC. Как и AirPods Max, они также звучат потрясающе, предлагают невероятный опыт шумоподавления и выглядят великолепно.

Та же история и с наушниками Cambridge Audio Melomania P100, которые могут похвастаться 60 часами работы с включенным ANC и огромными 100 часами с выключенным ANC. Даже бюджетные наушники, такие как Earfun Wave Pro, имеют 55 часов работы.

Беспроводные наушники Sennheiser Momentum 4 служат в три раза дольше оригинальных AirPods Max (фото: TechRadar)

Улучшенный дизайн от Bose и Sony

Некоторые люди считают дизайн оригинальных Apple AirPods Max одним из самых стильных полноразмерных наушников на рынке сегодня. Но есть некоторые дизайнерские обновления, которые сделают AirPods Max 2 намного лучше.

Во-первых, они не складываются. Это не необычно для высококлассных наушников, например, Bowers & Wilkins PX8 также не складываются, и то же самое касается Dali iO-12 (которые звучат замечательно, но также поставляются с огромным чехлом).

Но это означает, что AirPods Max труднее транспортировать, чем это необходимо.

Другие высококлассные бренды делают это лучше. Просто взгляните на Bose Quietcomfort Ultra и наушники Sony WH-1000XM4. Это не значит, что вы можете сжать эти наушники до крошечных размеров.

Но возможность сложить чашки и затем использовать шарнир, чтобы немного сжать их внутрь, действительно уменьшает занимаемое ими пространство, делая их гораздо более портативными.

Пока мы сосредоточены на дизайне, было бы хорошо, если бы AirPods Max 2 были немного легче. Конечно, это сложный баланс. Могут ли премиальные материалы, которые делают эти наушники такими особенными, также быть невесомыми?

Давайте взглянем на характеристики. AirPods Max в настоящее время весят 385 г. Но и Sony WH1000XM5, и наушники Bose Quietcomfort Ultra весят 250 г, при этом звучат великолепно и выглядят стильно.

Наушники Bose QuietComfort Ultra поставляются с прочным чехлом для переноски (фото: Future)