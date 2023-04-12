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"Щире бажання". Учасники популярного гурту пояснили, чому перейшли на українську мову

Учасники MBreeze (фото: instagram.com/mbreezeofficial)
Автор: Styler

Учасники популярного гурту MBreeze, які були фіналістами шоу X-Фактор і брали участь у Національному відборі на Євробачення, перейшли на українську мову в побуті.

Своє рішення артисти пояснили у коментарі Styler.

За словами музикантів, які родом з Полтави, вони зробили це відразу після повномасштабного вторгнення.

"Ми прийняли свідоме рішення спілкуватись і творити рідною мовою. Це не було спробою хайпонути або більше популяризуватись в Україні, це було щире бажання бути достойними представниками української культури", - говорить фронтмен команди Олександр Біляк.

Хлопці зізнаються, що "респектують тим, хто прийняв таке ж рішення щиро".

"Впевнені, є й такі, хто зробив це заради того, щоб не втратити (або надбати) українську аудиторію - хай це буде на їхній совісті. Сподіваємось лише, що коли ми переможемо, не буде бажаючих співати російською", - кажуть музиканти.

Олександр Біляк з MBreeze (фото: instagram.com/mbreezeofficial)

Зауважимо, що нещодавно хлопці презентували "Кожен день" - пісню-ностальгію, яка може знайти відгук в серцях багатьох українців, оскільки з початку війни велика кількість людей опинились на відстані від своєї коханої людини, від родини або домівки.

"В один з зимових блекаутів я проводив ніч в пошуках натхнення на нашій студії в Києві. В певний момент я зловив себе на думці, що дуже сумую за людиною, котру не можу зараз обійняти, відчути поруч, провести час разом, як колись. Я не став стримувати емоції і переклав їх на музику і текст нашої нової пісні", - коментує Олександр.

Нагадаємо, що Настя Каменських висловилася про стосунки з Потапом уперше після чуток про розлучення.

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