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"Искреннее желание". Участники популярной группы объяснили, почему перешли на украинский язык

Участники MBreeze (фото: instagram.com/mbreezeofficial)
Автор: Styler

Участники популярной группы MBreeze, которые были финалистами шоу X-Фактор и участвовали в Национальном отборе на Евровидение, перешли на украинский язык в быту.

Свое решение артисты объяснили в комментарии Styler.

По словам музыкантов, которые родом из Полтавы, они сделали это сразу после полномасштабного вторжения.

"Мы приняли сознательное решение общаться и творить на родном языке. Это не было попыткой хайпонуть или больше популяризироваться в Украине, это было искреннее желание быть достойными представителями украинской культуры", - говорит фронтмен команды Александр Биляк.

Ребята признаются, что "респектируют тем, кто принял такое же решение искренне".

"Уверены, есть и такие, кто сделал это ради того, чтобы не потерять (или приобрести) украинскую аудиторию - пусть это будет на их совести. Надеемся только, что когда мы победим, не будет вообще желающих петь по-русски", - говорят музыканты.

Александр Биляк из MBreeze (фото: instagram.com/mbreezeofficial)

Отметим, что недавно ребята презентовали "Кожен день" - песню-ностальгию, которая может найти отклик в сердцах многих украинцев, поскольку с начала войны множество людей оказались на расстоянии от своего любимого человека, от семьи или дома.

"В один из зимних блекаутов я проводил ночь в поисках вдохновения на нашей студии в Киеве. В определенный момент я поймал себя на мысли, что очень скучаю по человеку, которого не могу сейчас обнять, почувствовать рядом, провести время вместе, как прежде. Я не стал сдерживать эмоции и перевел их на музыку и текст нашей новой песни", - комментирует Александр.

Напомним, что Настя Каменских высказалась об отношениях с Потапом впервые после слухов о разводе.

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