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Без щеплення - можлива смерть: українцям нагадали про вакцинацію від небезпечної хвороби

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Середа 29 березня 2023 10:36
Без щеплення - можлива смерть: українцям нагадали про вакцинацію від небезпечної хвороби Фото: Чому важливо вакцинуватися від правця (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Стовпняк - це гостра інфекційна хвороба, що викликається спорами бактерії Clostridium tetani. Хвороба передається через влучення бруду в рану або внаслідок укусу тварин.

У Національній службі здоров'я нагадали українцям важливі речі щодо інфекції.

Що потрібно знати про вакцинацію проти правця

В Україні вакцинація від правця – безкоштовна. Це щеплення передбачене Національним календарем профілактичних щеплень. Вакцинуватися можна у комунальних закладах охорони здоров'я, які надають первинну медичну допомогу, а також у приватних медичних закладах та у лікарів-ФОП, які підписали договір з НСЗУ.

Вакцинацію проти правця починають у ранньому дитячому віці. Перше щеплення робиться дитині на 2 місяці. Друга – у 4 місяці. Третя – у 6 місяців. Четверта – у 18 місяців. Наступне щеплення робиться у 6 років, а далі – кожні 10 років.

Якщо дитина пропустила щеплення – зверніться до педіатра чи сімейного лікаря. Він становитиме графік введення доз, яких не вистачає.

Першу планову ревакцинацію дорослих, які раніше отримали щеплення, проводять у 26 років. Наступна планова ревакцинація відбувається кожні 10 років. Якщо дорослі не були щеплені або не мають інформації з цього питання, зверніться до свого терапевта.

Кому показано екстрену вакцинацію?

  • У разі травм із порушенням цілісності шкірних покривів та слизових;
  • Відморожень та опіків (термічних, хімічних, радіаційних) другого, третього та четвертого ступенів;
  • Проникні ушкодження шлунково-кишкового тракту;
  • Гангрени чи некрозі тканин будь-якого етапу, абсцесах;
  • У разі укусів тварин;
  • У разі пологів поза медичними установами.

У таких випадках необхідно звернутися до найближчої лікарні, де надають медичну допомогу 24/7.

Нагадаємо, що лікарка розповіла, чому новий штам COVID такий заразний і назвала його симптоми.

Також читайте, що робити, якщо дитина пропустила обов'язкову вакцинацію.

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