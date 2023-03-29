Без щеплення - можлива смерть: українцям нагадали про вакцинацію від небезпечної хвороби

Стовпняк - це гостра інфекційна хвороба, що викликається спорами бактерії Clostridium tetani. Хвороба передається через влучення бруду в рану або внаслідок укусу тварин.

Що потрібно знати про вакцинацію проти правця

В Україні вакцинація від правця – безкоштовна. Це щеплення передбачене Національним календарем профілактичних щеплень. Вакцинуватися можна у комунальних закладах охорони здоров'я, які надають первинну медичну допомогу, а також у приватних медичних закладах та у лікарів-ФОП, які підписали договір з НСЗУ.

Вакцинацію проти правця починають у ранньому дитячому віці. Перше щеплення робиться дитині на 2 місяці. Друга – у 4 місяці. Третя – у 6 місяців. Четверта – у 18 місяців. Наступне щеплення робиться у 6 років, а далі – кожні 10 років.

Якщо дитина пропустила щеплення – зверніться до педіатра чи сімейного лікаря. Він становитиме графік введення доз, яких не вистачає.

Першу планову ревакцинацію дорослих, які раніше отримали щеплення, проводять у 26 років. Наступна планова ревакцинація відбувається кожні 10 років. Якщо дорослі не були щеплені або не мають інформації з цього питання, зверніться до свого терапевта.

Кому показано екстрену вакцинацію?

У разі травм із порушенням цілісності шкірних покривів та слизових;

Відморожень та опіків (термічних, хімічних, радіаційних) другого, третього та четвертого ступенів;

Проникні ушкодження шлунково-кишкового тракту;

Гангрени чи некрозі тканин будь-якого етапу, абсцесах;

У разі укусів тварин;

У разі пологів поза медичними установами.

У таких випадках необхідно звернутися до найближчої лікарні, де надають медичну допомогу 24/7.