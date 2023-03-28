Лікар розповіла, чому новий штам COVID такий заразний і назвала його симптоми
В Україні коронавірус нікуди не зник, зараз у країні переважає штам Кракен, який відрізняється своєю заразністю. За даними ВООЗ, цей варіант XBB1.5 є найбільш заразним із COVID.
Які його симптоми і чому він так швидко поширюється, розповіла в Instagram педіатр із Харкова Дар'я Власенко.
Що відомо про штам Кракен
- Kraken є результатом злиття та мутації двох варіантів Omicron.
- Цей варіант має сильніші сполучні можливості для націлення на рецептор господаря.
- Кракен не більше небезпечний, ніж вихідний варіант Omicron.
- Кракен так швидко поширюється, тому що менше людей носять маски та не дотримуються соціальної дистанції. І порівняно з 2020-2021 роками, набагато більше людей збираються з рідними чи мандрують.
Симптоми штаму Кракен
Симптоми можуть змінюватись від легких до тяжких залежно від статусу вакцинації, віку та стану здоров'я.
До появи симптомів може пройти від 2 до 14 днів після контакту
Вас вважають заразним за 1-2 дні до появи симптомів, і ви все ще заразні щонайменше 2-3 дні після появи симптомів
На початку хвороби з'являється кашель, втрата смаку та нюху, лихоманка.
Подальші симптоми
- Задишка відчуття втоми або виснаження,
- нестача енергії м'язові болі або болі в суглобах
- головний біль, який триває довше звичайного
- закладеність носа чи нежить
- біль у горлі чи дискомфорт, першіння, втрата голосу
- втрата апетиту
- діарея, нудота чи блювання.
Які групи ризику
- Люди похилого віку.
- Невакциновані особи.
- Люди з ослабленою імунною системою.
Як убезпечити себе
Вакцинація залишається нашим найкращим захистом від майбутніх хвиль COVID-19, тому, як і раніше, важливо, щоб люди якнайшвидше отримали всі дози, показані ним.
Подумайте над тим, щоб носити маску, особливо якщо ви маєте високий ризик заразитися вірусом. Своєчасно тестуйтеся та ізолюйтеся.
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