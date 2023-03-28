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Лікар розповіла, чому новий штам COVID такий заразний і назвала його симптоми

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Вівторок 28 березня 2023 09:01
Лікар розповіла, чому новий штам COVID такий заразний і назвала його симптоми Чим небезпечний штам коронавірусу Кракен (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні коронавірус нікуди не зник, зараз у країні переважає штам Кракен, який відрізняється своєю заразністю. За даними ВООЗ, цей варіант XBB1.5 є найбільш заразним із COVID.

Які його симптоми і чому він так швидко поширюється, розповіла в Instagram педіатр із Харкова Дар'я Власенко.

Що відомо про штам Кракен

  • Kraken є результатом злиття та мутації двох варіантів Omicron.
  • Цей варіант має сильніші сполучні можливості для націлення на рецептор господаря.
  • Кракен не більше небезпечний, ніж вихідний варіант Omicron.
  • Кракен так швидко поширюється, тому що менше людей носять маски та не дотримуються соціальної дистанції. І порівняно з 2020-2021 роками, набагато більше людей збираються з рідними чи мандрують.

Симптоми штаму Кракен

Симптоми можуть змінюватись від легких до тяжких залежно від статусу вакцинації, віку та стану здоров'я.

До появи симптомів може пройти від 2 до 14 днів після контакту

Вас вважають заразним за 1-2 дні до появи симптомів, і ви все ще заразні щонайменше 2-3 дні після появи симптомів

На початку хвороби з'являється кашель, втрата смаку та нюху, лихоманка.

Подальші симптоми

  • Задишка відчуття втоми або виснаження,
  • нестача енергії м'язові болі або болі в суглобах
  • головний біль, який триває довше звичайного
  • закладеність носа чи нежить
  • біль у горлі чи дискомфорт, першіння, втрата голосу
  • втрата апетиту
  • діарея, нудота чи блювання.

Які групи ризику

  • Люди похилого віку.
  • Невакциновані особи.
  • Люди з ослабленою імунною системою.

Як убезпечити себе

Вакцинація залишається нашим найкращим захистом від майбутніх хвиль COVID-19, тому, як і раніше, важливо, щоб люди якнайшвидше отримали всі дози, показані ним.

Подумайте над тим, щоб носити маску, особливо якщо ви маєте високий ризик заразитися вірусом. Своєчасно тестуйтеся та ізолюйтеся.

Читайте також, коли у світі завершиться пандемія COVID-19.

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