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Без прививки - возможна смерть: украинцам напомнили про вакцинацию от опасной болезни

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Среда 29 марта 2023 10:36
Без прививки - возможна смерть: украинцам напомнили про вакцинацию от опасной болезни Фото: Почему важно вакцинироваться от столбняка (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Столбняк – это острая инфекционная болезнь, вызываемая спорами бактерии Clostridium tetani. Болезнь передается через попадание грязи в рану или вследствие укуса животных.

В Национальной службе здоровья напомнили украинцам важніе вещи об инфекции.

Что нужно знать о вакцинации против столбняка

В Украине вакцинация от столбняка - бесплатная. Эта прививка предусмотрена Национальным календарем профилактических прививок. Вакцинироваться можно в коммунальных учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь, а также в частных медицинских учреждениях и у врачей-ФЛП, подписавших договор с НСЗУ.

Вакцинацию против столбняка, начинают в раннем детском возрасте. Первая прививка делается ребенку в 2 месяца. Вторая – в 4 месяца. Третья – в 6 месяцев. Четвертая - в 18 месяцев. Следующая прививка делается в 6 лет, а дальше - каждые 10 лет.

Если ребенок пропустил прививку – обратитесь к педиатру или семейному врачу. Он составит график введения доз, которых не хватает.

Первую плановую ревакцинацию взрослых, ранее получивших прививку, проводят в 26 лет. Последующая плановая ревакцинация происходит каждые 10 лет. Если взрослые не были привиты или не имеют информации по этому вопросу – обратитесь к своему терапевту.

Кому показана экстренная вакцинация?

  • В случае травм с нарушением целостности кожных покровов и слизистых;
  • Отморожений и ожогов (термических, химических, радиационных) второй, третьей и четвертой степеней;
  • Проницаемых повреждениях желудочно-кишечного тракта;
  • Гангрены или некрозе тканей любого этапа, абсцессах;
  • В случае укусов животными;
  • В случае родов вне медицинских учреждений.

В таких случаях необходимо обратиться в ближайшую больницу, где оказывают медицинскую помощь 24/7.

Напомним, что врач рассказала, почему новый штамм COVID так заразен и назвала его симптомы.

Также читайте, что делать, если ребенок пропустил обязательную вакцинацию.

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