Щенок, который гадит: Мураев "отличился" высказыванием о политзаключенных в Беларуси

Народный депутат Евгений Мураев назвал репрессии Александра Лукашенко в Беларуси по отношению к недовольным его властью "наказанием щенка, который гадит". Так украинский политик высказался о скандальном задержании оппозиционера, основателя Nexta Романа Протасевича , для чего в Минске принудительно посадили самолет.

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" .

Мураев не видит ничего плохого в действиях Лукашенко, и не считает, что политические заключенные подвергаются пыткам.

"Тут все говорили, что Лукашенко напоминает соседа, который кого-то убивает в соседней квартире. Вы знаете, он мне больше напоминает соседа, который наказывает щенка, который гадит у него в парадной. И это, наверное, правильно", - заявил нардеп, лидер партии "Наши".

Такие слова вызвали возмущение у ведущего, который отметил, что в Беларуси в застенках находятся, в том числе, и его знакомые журналисты.

"Смотрите, Евгений. То, что вы сейчас говорите для меня лично... так как сидят мои коллеги... так как их там мучают..." - резко отреагировал Шустер.

"Кого мучают?" - переспросил Мураев.

"Всех, кого там взяли. Всех, кого знаю!.. Вы получите сведения, вы же человек..." - отметил ведущий передачи.

На это политик и владелец телеканала "Наш" внезапно завел речь о якобы притеснениях представителей СМИ в Украине.

"Мы на каком месте находимся по преследованию инакомыслия?" - задал вопрос Мураев.

"Погодите. Если такой, как вы, стоит у микрофона и говорит то, что он говорит - значит у нас пока есть свобода слова", - парировал ведущий простым фактом.

Ранее сообщалось, что в Беларуси за три месяца почти вдвое увеличилось количество политзаключенных.

Также мы писали о том, что недавно Лукашенко выдал фейк о якобы тотальной нищете в Украине и голодных людях, и что "олигархи эшелонами вывозят чернозем".

Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Виталий Кличко прокомментировал слова Владимира Зеленского об их взаимоотношениях и обыски в структурах Киевской городской государственной администрации.



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