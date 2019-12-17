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По щекам текли слезы: скандал в Харькове из-за халатности врачей получил продолжение

STYLERЖизнь    17.12.2019 - 17:29
По щекам текли слезы: скандал в Харькове из-за халатности врачей получил продолжение
В Харькове скончалась студентка (Коллаж РБК-Украина)

Медики заподозрили у студентки передозировку наркотиками и не увидели инсульт

В Харькове скончалась 19-летняя студентка Алина Приходько, у которой врачи не сразу диагностировали инсульт. Об этом пишет издание "Город Х".

19-летняя Алина Приходько приехала в Харьков из города Сумы. Девушка поступила в Харьковский национальный университет внутренних дел и на момент трагедии она уже училась на третьем курсе. 8 декабря девушка с друзьями отправилась на каток, где ей внезапно стало плохо.

Приходько доставили в местную больницу скорой помощи, где врачи решили, что у нее передозировка наркотическими препаратами и назначили капельницу.

Через несколько часов, когда лекарства не подействовали, врачи начали искать причину и выяснили, что у Приходько произошел инсульт. Ее прооперировали и поместили в отделение реанимации, так как она впала в кому. Родные и друзья девушки начали сбор средств. Как они утверждают, проблем со здоровьем у Алины никогда не было – она занималась танцами, гимнастикой, акробатикой.

По щекам текли слезы: скандал в Харькове из-за халатности врачей получил продолжение

Фото: Алина Приходько

"Когда я с ней разговаривала, у нее по щекам текли слезы, она как будто пыталась сжать мою руку, но ей не хватало сил", - рассказала сестра Приходько.

В понедельник вечером, 16 декабря, Алина Приходько скончалась.

"Ушла из жизни курсантка факультета № 3 Алина Приходько. Она умерла после приступа гемморагического инсульта – острого нарушения мозгового кровообращения. Девушка вела активный и здоровый образ жизни, занималась спортом, успешно училась. Выражаем соболезнования родным и близким Алины, разделяем боль скорби вместе с ними", - написали на странице ХНУВД в Facebook.

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