ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

По щоках текли сльози: скандал у Харкові через халатність лікарів отримав продовження

STYLERЖиття    17.12.2019 - 17:29
По щоках текли сльози: скандал у Харкові через халатність лікарів отримав продовження
У Харкові померла студентка (Колаж РБК-Україна)

Медики запідозрили у студентки передозування наркотиками і не побачили інсульт

У Харкові померла 19-річна студентка Аліна Приходько, у якої лікарі не відразу діагностували інсульт. Про це пише видання "Місто Х".

19-річна Аліна Приходько приїхала в Харків з міста Суми. Дівчина поступила в Харківський національний університет внутрішніх справ і на момент трагедії вона вже вчилася на третьому курсі. 8 грудня дівчина з друзями вирушила на каток, де їй раптово стало погано.

Приходько доставили в місцеву лікарню швидкої допомоги, де лікарі вирішили, що у неї передозування наркотичними препаратами і призначили крапельницю.

Через кілька годин, коли ліки не подіяли, лікарі почали шукати причину і виявили, що у Приходько стався інсульт. Її прооперували і помістили у відділення реанімації, так як вона впала в кому. Рідні та друзі дівчини почали збір коштів. Як вони стверджують, проблем зі здоров'ям у Аліни ніколи не було – вона займалася танцями, гімнастикою, акробатикою.

По щоках текли сльози: скандал у Харкові через халатність лікарів отримав продовження

Фото: Аліна Приходько

"Коли я з нею розмовляла, у неї по щоках текли сльози, вона ніби намагалася стиснути мою руку, але їй не вистачало сил", - розповіла сестра Приходько.

У понеділок ввечері, 16 грудня, Аліна Приходько померла.

"Пішла з життя курсантка факультету № 3 Аліна Приходько. Вона померла після нападу геморогічного інсульту – гострого порушення мозкового кровообігу. Дівчина вела активний і здоровий спосіб життя, займалася спортом, успішно вчилася. Висловлюємо співчуття рідним і близьким Аліни, поділяємо біль скорботи разом з ними", - написали на сторінці ХНУВС у Facebook.

Дивні обставини: у Рівному загадково загинула мати трьох дітей 11-річна українка померла через недбалість лікарів: нові подробиці трагедії
Новини України загибельхалатность врачейстуденткахалатность
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся