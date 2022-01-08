Когда щедруют в Украине: все традиции и дата

Щедровать и посевать принято в канун Старого Нового года. Дети желают хозяевам достатка и богатого урожая, а взамен получают гостинцы - обычно это сладости или деньги.
Когда именно нужно щедровать в 2022 году - читайте в нашем материале ниже.
В Украине Щедрый вечер отмечают накануне Старого Нового года - 13 января. На праздничный стол выставляются различные продукты. При этом разрешено есть не только постное.
Также уже очень давно существует традиция ходить по домам и петь щедривки в Щедрый вечер. В некоторых частях Украины организовывают вертеп, театральное представление с Дедом, Козой, Доктором, Стрельцами-молодцами, Цыганкой.
При этом, щедровать ходят только молодые люди, чаще всего - девушки. Щедрующие переодеваются в различные костюмы.
Щедрующие надевают яркие костюмы и ходят по домам после заката солнца. В народе верили, что щедривки должны петь молодые девушки, поскольку только они могут призвать в дом любовь, благополучие и богатство.
***
Щедрик-ведрик, дайте вареник,
Грудочку кашки, кільце ковбаски.
А як каші не дасте,
Візьму вола за ріжок,
Поведу на торжок,
Куплю собі пиріжок.
Дайте коляду,
Бо вам хату завалю.
Дайте книш,
Бо напущу вам в хату миш.
Дайте пиріг,
Бо потягну хату за ріг.
***
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на весь вечір!
Прилетіла щедрівочка,
Сіла собі край оконця:
- Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару.
Там корови отелились,
Два бичечки народились.
Вони гарні й прехороші,
Як виростуть, будуть гроші.
Добрий вечір!
***
Добрий вечір!
Щебетушка щебетала,
Під віконцем припадала:
- Ой устань, устань пан господар!
Засвіти свічу восковую,
Побуди челядь молодую.
Нехай походить по дворочку,
Як бджілочка по медочку.
***
Щедрик-ведрик, дайте вареник,
Грудочку кашки, кільце ковбаски,
А ще й вареничку, а ще й паляничку,
А ще й на дохід паляницю і хліб,
Решето вівса, а зверху ковбаса!
Добрий вечір!
***
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