Щедрий вечір та Маланка: що це за свято та коли його відзначати

Коли святкують Щедрий вечір

Щедрий вечір святкували за тиждень після Святвечору та Коляди, тобто напередодні Нового року, 31 грудня.

За церковним календарем - це день преподобної Меланії. Згодом в народній традиції відбулося об'єднання декількох свят, тому в один день відзначається щедрий вечір та свято Маланки.

Втім, в деяких регіонах України Щедрий вечір або "Другий Святвечір" могли відзначати пізніше.

Історія свята Маланки

Святкування Щедрого Вечора є залишками стародавніх дохристиянських звичаїв. Вважалося, що в цей день Меланка разом з Василем справляють гостини та сповіщають господарів про урочистості.

Ймовірно, таке пояснення було результатом об'єднання християнських та дохристиянських обрядів.

Обряд Маланки в Чернівецькій області (фото: GettyImages)

Відповідно до переказів з церковних книг, Меланія, яку вшановує церква, народилася в 383 році, в знатній родині міського префекта та Цейонії Альбіни.

Дівчина з юних років прагнула присвятити життя вірі, але її батьки бачили в донці майбутню спадкоємицю, тож видали Меланію заміж за юнака Пініана. Чоловік Меланії хотів мати дітей, тож незабаром дівчина народила доньку та сина, який невдовзі помер.

Усвідомивши страждання дружини, Пініан молився до Бога для збереження життя дружини, давши обітницю жити непорочним життям. Невдовзі померла донька подружжя - тоді святі залишили Рим і почали допомагати нужденним. Оскільки Меланія мала величезні статки, подружжя збудувало багато лікарень та храмів.

Також в народі існував міф про Меланку або ж Миланку - доньку помічника бога Місяця. Одного разу її викрав лютий змій, забравши дівчину до підземного царства. Проте Миланку визволив Василь, якого також вшановують на Щедрий Вечір. Ці історії стали основою сцен до обряду Маланки.

Головні традиції Щедрого вечора

Зранку на Щедрий вечір готують обрядову кутю, яку вже можна заправляти м'ясними продуктами. Також в цей день готують ситні страви зі свинини, яка символізує достаток, а також пироги та вареники з різноманітними начинками.

Трапезу розпочинають з молитви, а ввечері чи наступного дня спалюють дідуха, якого заносили в хату на Святвечір - так очищали оселю від нечистої сили.

З вечора молодь йде щедрувати, бажаючи в обрядових піснях щедрого урожаю та добробуту в наступному році. Крім цього, ніч вважалася магічною, тому дівчата ворожили на майбутнє.

Найбільшою традицією Щедрого вечора було ходіння з вертепом та водіння Кози. Достеменно невідомо, що символізував обряд. Припускають, що водіння кози було пов'язано з грецькими обрядами для закінчення року і народженням нового Місяця.

За сюжетом сценки, коза "помирала", за нею тужили та намагалася "оживити". Здебільшого це вдавалося, що, ймовірно, означало настання нового року.

Що не можна робити в Щедрий вечір

Щедрий вечір мав свої заборони, яких дотримувались для залучення щастя в наступному році. Наприклад, на Маланку не можна: