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Щедрый вечер и Маланка: что это за праздник и когда его отмечать

Когда празднуют Щедрый вечер в Украине (иллюстративное фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

По новому календарю вскоре украинцы будут праздновать Щедрый вечер. Также в народном календаре праздник имеет другое название - Маланка.

Об истории возникновения праздника Маланки и его традициях рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Когда празднуют Щедрый вечер

Щедрый вечер праздновали через неделю после Святвечера и Коляды, то есть накануне Нового года, 31 декабря.

По церковному календарю - это день преподобной Мелании. Впоследствии в народной традиции произошло объединение нескольких праздников, поэтому в один день отмечается щедрый вечер и праздник Маланки.

Впрочем, в некоторых регионах Украины Щедрый вечер или "Второй Святвечер" могли отмечать позже.

История праздника Маланки

Празднование Щедрого Вечера является остатками древних дохристианских обычаев. Считалось, что в этот день Меланка вместе с Василием справляют пиршества и извещают хозяев о торжествах.

Вероятно, такое объяснение было результатом объединения христианских и дохристианских обрядов.

Обряд Маланки в Черновицкой области (фото: GettyImages)

Согласно преданиям из церковных книг, Мелания, которую почитает церковь, родилась в 383 году, в знатной семье городского префекта и Цейонии Альбины.

Девушка с юных лет стремилась посвятить жизнь вере, но ее родители видели в дочери будущую наследницу, поэтому выдали Меланию замуж за юношу Пиниана. Муж Мелании хотел иметь детей, поэтому вскоре девушка родила дочь и сына, который вскоре умер.

Осознав страдания жены, Пиниан молился к Богу для сохранения жизни жены, дав обет жить непорочной жизнью. Вскоре умерла дочь супругов - тогда святые покинули Рим и начали помогать нуждающимся. Поскольку Мелания имела огромное состояние, супруги построили много больниц и храмов.

Также в народе существовал миф о Меланке или Миланке - дочери помощника бога Луны. Однажды ее похитил злой змей, забрав девушку в подземное царство. Однако Миланку освободил Василий, которого также почитают на Щедрый Вечер. Эти истории стали основой сцен к обряду Маланки.

Главные традиции Щедрого вечера

Утром на Щедрый вечер готовят обрядовую кутью, которую уже можно заправлять мясными продуктами. Также в этот день готовят сытные блюда из свинины, которая символизирует достаток, а также пироги и вареники с разнообразными начинками.

Трапезу начинают с молитвы, а вечером или на следующий день сжигают дидуха, которого заносили в дом на Святвечер - так очищали дом от нечистой силы.

С вечера молодежь идет щедровать, желая в обрядовых песнях щедрого урожая и благополучия в следующем году. Кроме этого, ночь считалась магической, поэтому девушки гадали на будущее.

Самой большой традицией Щедрого вечера было хождение с вертепом и вождение Козы. Точно неизвестно, что символизировал обряд. Предполагают, что вождение козы было связано с греческими обрядами для окончания года и рождением новой Луны.

По сюжету сценки, коза "умирала", по ней тосковали и пыталась "оживить". В основном это удавалось, что, вероятно, означало наступление нового года.

Что нельзя делать в Щедрый вечер

Щедрый вечер имел свои запреты, которых придерживались для привлечения счастья в следующем году. Например, на Маланку нельзя:

  • готовить к столу блюда из рыбы - счастье может "уплыть"
  • встречать праздники в темной или грязной одежде
  • сквернословить и ссориться
  • занимать кому-то деньги и считать монеты
  • отказывать в помощи
  • выбрасывать мусор - можно внезапно вынести счастье из дома

Кстати, недавно мы рассказывали, как возникла традиция колядования.

А также писали о том, можно ли отмечать Рождество дважды.

При написании материала использовались следующие источники: сайт ПЦУ, Википедия, книга Олексы Воропая "Звичаї нашого народу", Локальна історія.

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