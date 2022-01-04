Щедрая, богатая и голодная: какую кутью готовят на Святвечер, и почему важно не перепутать

Кутья - блюдо, которое должно быть на столе каждой украинской семьи в Святвечер. Ведь это вечер перед Рождеством, когда украинцы по традиции семьями собираются на совместный ужин.
Есть разные виды кутьи - "голодная" кутья, "богатая" и "щедрая". Поэтому которую готовят на Святвечер - читай в материале ниже.
Как известно, традиционно кутью готовят из пшеницы и добавляют в нее мед, орехи и изюм. Кутью готовят по-разному не только в каждом регионе, но и в каждой семье.
В Святвечер на стол выставляют 12 традиционных блюд, каждое из которых имеет свое особое значение.
В общем кутью можно готовить трижды: накануне Рождества, в Святвечер 6 января – такую кутью называют "богатой", в канун праздника Василия, на Маланки 13 января – "щедрая" кутья, и в канун Крещения, 18 января – в этот день люди празднуют второй Святвечер и готовят "голодную" кутью.
В разных регионах Украины традиционными стали разные рецепты кутьи. Чаще всего это рождественское блюдо готовят из пшеницы или риса.
Так, для приготовления "богатой" кутьи понадобятся следующие ингредиенты:
Сначала поставьте кастрюлю с крупой на огонь и добавьте в воду соль. Когда вода закипит, сделайте огонь меньше и варите крупу еще около 30 минут. В частности, когда зерна пшеницы станут мягкими - каша будет готова.
Далее промойте изюм и замочите в теплой воде на 20 минут и измельчите орехи. Затем слейте с изюма лишнюю жидкость. Узвар вылейте в маленькую миску, добавьте в него мед и тщательно все перемешайте, чтобы получилась однородная заправка.
Затем запарьте мак, проварите и перетрите с сахаром.
Все отправьте в кашу и перемешайте.
Сначала промойте пшеницу и замочите крупу на несколько часов. Далее залейте зерно свежей воду, добавьте соль, масло и варите до готовности.
Мак залейте кипятком и оставьте, пока зерна полностью не впитают жидкость (на 100 граммов мака - стакан кипятка). После этого его нужно проварить несколько минут.
Когда мак проварится, слейте воду, положите к зернам сахар, а затем разотрите мак - должна выделиться белая жидкость.
Изюм залейте теплой водой и оставьте на 20 минут. Орехи измельчите. Смешайте кашу с пшеницей с медом, маком, изюмом и орехами.
Для приготовления возьмите следующие ингредиенты:
Замочите пшеницу на 1-2 часа, а затем отварите до готовности. Пропорция зерна и воды - 1: 2,5. Запарьте, отварите, а затем разотрите мак с сахаром. Сухофрукты замочите в теплой воде и порежьте мелким кубиком.
В кашу добавьте мак и сухофрукты. Растворите мед в стакане теплой воды или в узваре и вылейте в кашу.
Чтобы щедрая кутья получилась действительно щедрой, в конце добавьте сливочное масло, также можно влить ложку коньяка.
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