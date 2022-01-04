Щедрая, богатая и голодная: какую кутью готовят на Святвечер, и почему важно не перепутать

Кутья - блюдо, которое должно быть на столе каждой украинской семьи в Святвечер. Ведь это вечер перед Рождеством, когда украинцы по традиции семьями собираются на совместный ужин.

Есть разные виды кутьи - "голодная" кутья, "богатая" и "щедрая". Поэтому которую готовят на Святвечер - читай в материале ниже .

Как известно, традиционно кутью готовят из пшеницы и добавляют в нее мед, орехи и изюм. Кутью готовят по-разному не только в каждом регионе, но и в каждой семье.

В Святвечер на стол выставляют 12 традиционных блюд, каждое из которых имеет свое особое значение.

В общем кутью можно готовить трижды: накануне Рождества, в Святвечер 6 января – такую кутью называют "богатой", в канун праздника Василия, на Маланки 13 января – "щедрая" кутья, и в канун Крещения, 18 января – в этот день люди празднуют второй Святвечер и готовят "голодную" кутью.

В разных регионах Украины традиционными стали разные рецепты кутьи. Чаще всего это рождественское блюдо готовят из пшеницы или риса.

Рецепт кутьи на Святвечер

Так, для приготовления "богатой" кутьи понадобятся следующие ингредиенты:

Стакан шлифованной пшеницы;

2 стакана воды;

0,5 стакана мака;

100 г изюма;

0,5 стакана грецких орехов;

6 столовых ложек узвара;

Соль, сахар и мед - по своему вкусу.

Сначала поставьте кастрюлю с крупой на огонь и добавьте в воду соль. Когда вода закипит, сделайте огонь меньше и варите крупу еще около 30 минут. В частности, когда зерна пшеницы станут мягкими - каша будет готова.

Далее промойте изюм и замочите в теплой воде на 20 минут и измельчите орехи. Затем слейте с изюма лишнюю жидкость. Узвар вылейте в маленькую миску, добавьте в него мед и тщательно все перемешайте, чтобы получилась однородная заправка.

Затем запарьте мак, проварите и перетрите с сахаром.

Все отправьте в кашу и перемешайте.

Рецепт "богатой" кутьи на Святвечер (pixabay)

Как готовится "голодная" кутья на Крещение

Сначала промойте пшеницу и замочите крупу на несколько часов. Далее залейте зерно свежей воду, добавьте соль, масло и варите до готовности.

Мак залейте кипятком и оставьте, пока зерна полностью не впитают жидкость (на 100 граммов мака - стакан кипятка). После этого его нужно проварить несколько минут.

Когда мак проварится, слейте воду, положите к зернам сахар, а затем разотрите мак - должна выделиться белая жидкость.

Изюм залейте теплой водой и оставьте на 20 минут. Орехи измельчите. Смешайте кашу с пшеницей с медом, маком, изюмом и орехами.

Рецепт "щедрой" кутьи

Для приготовления возьмите следующие ингредиенты:

400 г пшеницы;

200 г мака;

100 г орехов;

100 г сухофруктов;

100 г меда;

2-3 столовые ложки сливочного масла;

Сахар - по своему вкусу;

Можно добавить 1 столовую ложку коньяка.

Замочите пшеницу на 1-2 часа, а затем отварите до готовности. Пропорция зерна и воды - 1: 2,5. Запарьте, отварите, а затем разотрите мак с сахаром. Сухофрукты замочите в теплой воде и порежьте мелким кубиком.

В кашу добавьте мак и сухофрукты. Растворите мед в стакане теплой воды или в узваре и вылейте в кашу.

Чтобы щедрая кутья получилась действительно щедрой, в конце добавьте сливочное масло, также можно влить ложку коньяка.

Рецепт "щедрой" кутьи (freepik)