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Щедра, багата і голодна: яку кутю готують на Святвечір, і чому важливо не переплутати

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Вівторок 04 січня 2022 19:54
Щедра, багата і голодна: яку кутю готують на Святвечір, і чому важливо не переплутати Яку кутю готують на Святвечір (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Кутя – страва, яка має бути на столі кожної української родини у Святвечір. Адже це вечір перед Різдвом, коли українці за традицією родинами збираються на спільну вечерю.

Є різні види куті - "голодна" кутя, "багата" і "щедра". Тож яку готують на Святвечір - читай в матеріалі нижче.

Як відомо, традиційно кутю готують з пшениці та додають до неї мед, горіхи та родзинки. Кутю готують по-різному не лише у кожному регіоні, але й у кожній родині.

У Святвечір на стіл виставляють 12 традиційних страв, кожна з яких має своє особливе значення.

Загалом кутю ж можна готувати тричі: напередодні Різдва, у Святвечір 6 січня – таку кутю називають "багатою", у переддень свята Василя, на Маланки 13 січня – "щедра" кутя, і напередодні Водохреща, 18 січня – у цей день люди святкують другий Святвечір і готують "голодну" кутю.

У різних регіонах України традиційними стали різні рецепти куті. Найчастіше цю Різдвяну страву готують з пшениці або рису.

Рецепт куті на Святвечір

Так, для приготування "багатої" куті знадобляться наступні інгредієнти:

  • Склянка шліфованої пшениці;
  • 2 склянки води;
  • 0,5 склянки маку;
  • 100 г родзинок;
  • 0,5 склянки волоських горіхів;
  • 6 столових ложок узвару;
  • Сіль, цукор і мед - до свого смаку.

Спочатку поставте каструлю з крупою на вогонь і додайте у воду сіль. Коли вода закипить - зробіть вогонь меншим і варіть крупу ще близько 30 хвилин. Зокрема, коли зерна пшениці стануть м'якими - каша буде готова.

Далі промийте родзинки й замочіть в теплій воді на 20 хвилин та подрібніть горіхи. Потім злийте з родзинок зайву рідину. Узвар вилийте в маленьку миску, додайте в нього мед і ретельно все перемішайте, щоб вийшла однорідна заправка.

Потім запарте мак, проваріть і перетріть з цукром.

Все відправте у кашу та перемішайте.

Щедра, багата і голодна: яку кутю готують на Святвечір, і чому важливо не переплутатиРецепт "багатої" куті на Святвечір (pixabay)

Як готується "голодна" кутя на Водохреще

Спочатку промийте пшеницю і замочіть крупу на кілька годин. Далі залийте зерно свіжою воду, додайте сіль, олію і варіть до готовності.

Мак залийте окропом і залиште, поки зерна повністю не вберуть рідину (на 100 грамів маку - склянка окропу). Після цього його потрібно проварити кілька хвилин.

Коли мак провариться, злийте воду, покладіть до зерен цукор, а потім розітріть мак - має виділитися біла рідина.

Родзинки залийте теплою водою і залиште на 20 хвилин. Горіхи подрібніть. Змішайте кашу з пшеницю з медом, маком, родзинками та горіхами.

Рецепт "щедрої" куті

Для приготування візьміть наступні інгредієнти:

  • 400 г пшениці;
  • 200 г маку;
  • 100 г горіхів;
  • 100 г сухофруктів;
  • 100 г меду;
  • 2-3 столові ложки вершкового масла;
  • Цукор - до свого смаку;
  • Можна додати 1 столову ложку коньяку.

Замочіть пшеницю на 1-2 години, а потім відваріть до готовності. Пропорція зерна і води - 1: 2,5. Запарте, відваріть, а потім розітріть мак з цукром. Сухофрукти замочіть у теплій воді та поріжте дрібним кубиком.

В кашу додайте мак та сухофрукти. Розчиніть мед в склянці теплої води або в узварі й вилийте в кашу.

Щоб щедра кутя вийшла дійсно щедрою, в кінці додайте вершкове масло, також можна влити ложку коньяку.

Щедра, багата і голодна: яку кутю готують на Святвечір, і чому важливо не переплутатиРецепт "щедрої" куті (freepik)

Раніше ми повідомляли, з якої крупи виходить найсмачніша кутя.

Також ми писали про незвичайний рецепт солодкої куті.

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