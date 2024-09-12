Еще помните купоны? Вот каких немалых денег они стоят сегодня

Многие украинцы еще помнят так называемые купоно-карбованцы, которые выполняли роль денег после 1991 года. На этих не очень солидных купюрах были сумасшедшие числа до 1 миллиона. После 1996 года купоны обменивались на новые гривны по курсу 100 000 к 1. Но если у вас где-то завалялись эти "денежные бумажки", сколько за них дадут коллекционеры?

РБК-Украина (проект Styler) исследовало сайт коллекционеров Violity и дает вам примеры современных цен на старые купоны.

Почему появились рубли

В первые годы независимости Украины (начало 1990-х) страна столкнулась с тяжелыми экономическими вызовами. После распада Советского Союза и отказа от советского рубля новому государству нужно было создать собственную национальную валюту.

Однако подготовка к введению гривни требовала времени, поэтому с целью поддержки экономики и проведения внутренних расчетов правительство решило ввести временную валюту – украинский карбованец, известный как купоно-карбованец.

Сегодня за эти 8 купюр, появившихся уже на "закате" эры купонов, дают 1336 гривен (фото: скриншот violity.com)

1991-1992: ввод купонов

Украинские купоны были введены в обращение 10 января 1992 как временная денежная единица, заменившая советский рубль. Первоначально купоны существовали параллельно с рублем, и люди могли использовать обе валюты для покупки товаров и услуг.

Купоны воспринимались как своеобразные облигации, которые в будущем планировалось обменять на полноценную валюту. Тогда экономика Украины была в глубоком кризисе, росла инфляция, и страна остро нуждалась в финансовой стабильности.

За эту полумиллионную купюру дают 555 гривен . А в 1996 году она обменивалась всего на пять новых гривен (фото: скриншот violity.com)

1992-1993: гиперинфляция и обесценивание купонов

В условиях стремительного ухудшения экономической ситуации, в частности из-за разрыва экономических связей с другими республиками бывшего СССР, купоно-карбованцы быстро теряли свою стоимость.

1993 год вошел в историю как год наивысшей инфляции в Украине - более 10 000%. Цены на товары росли безумными темпами, и купоны почти не могли обеспечить стабильность на рынке. Купоно-карбованцы печатали большими номиналами, что дало толчок появлению банкнот в несколько сотен тысяч и миллионов карбованцы.

За эти 2000 рублей сейчас дают 806 гривен (фото: скриншот violity.com)

1994-1995: постепенная стабилизация

В 1994 году новый президент Украины Леонид Кучма взял курс на экономические реформы и стабилизацию финансовой системы. Правительство пыталось внедрить жесткие меры по контролю над инфляцией и укреплению купоно-карбованцев.

Хотя купоны оставались единственной денежной единицей, которую можно было использовать для повседневных транзакций, велись активные работы по подготовке к введению гривны как постоянной валюты.

За 499 гривен можно купить эти 200 000 купонов и чувствовать себя почти миллионером (фото: скриншот violity.com)

1996: введение гривны

Период купоно-рублей завершился 2 сентября 1996 года, когда в Украине официально была введена гривна. Купоны были обменены на гривну в соотношении 100 000 купонов к 1 гривне. Введение новой валюты явилось важным этапом на пути к стабилизации экономики и укреплению национальной финансовой системы.

А эти две купюры имеют номера подряд, поэтому и стоят 1400 гривен (фото: скриншот violity.com)