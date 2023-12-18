Ще одну станцію метро почало заливати водою. Чи закриють її? (відео)

У Києві в переході на станцію метро "Голосіївська" помітили воду, яка лилася зі стін. Кияни припускають, що в цьому немає нічого критичного.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео в соціальних мережах.

На відео, яке зняла киянка, видно, що зі щілин у стінках ллється вода. Жінка додає, що така ситуація ледь не по всій стіні в переході.

У коментарях люди розповіли, що подібне можна спостерігати у всій підземці в столиці, особливо в осінньо-зимовий період, коли кількість опадів підвищується.

Тому на їхню думку, ситуація на відео є стандартною.

У Києві можуть закрити ще 2 станції метро

Через несправності в роботі перегінного тунелю ремонт можуть розпочати на ділянці Оболонсько-Теремківської лінії столичної підземки.

"У зв'язку з фізичною зношеністю та необхідністю поліпшення експлуатаційних характеристик потребує проведення планового капітального ремонту ділянка тунелів по І-й головній колії "Почайна" та "Тараса Шевченка", - сказав заступник начальника КП "Київський метрополітен" Дмитро Пінчук у коментарі "Телеграфу".

Наразі за ділянкою ведуть постійний періодичний нагляд і стежать за безпекою руху поїздів.

У Києві можуть закрити ще 2 станції метро (фото: "Телеграф")

Нагадаємо, що з 8 грудня в Києві закрили на ремонт станції метро від "Деміївської" до "Теремків". Для того, аби уникнути транспортного колапсу, запустили наземні автобуси, які дублюють маршрут метро.

Трохи пізніше в метрополітені запустили "човниковий" рух метро. Він певним чином розвантажив навантаження на дороги.