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Еще одну станцию метро начало заливать водой. Закроют ли ее? (видео)

Киев, Понедельник 18 декабря 2023 15:15
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Еще одну станцию метро начало заливать водой. Закроют ли ее? (видео) Вода пошла на еще одной станции метро в Киеве (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Киеве в переходе на станцию метро "Голосеевская" заметили воду, которая лилась из стен. Киевляне предполагают, что в этом нет ничего критичного.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в социальных сетях.

На видео, снятое киевлянкой, видно, что из щелей в стенках льется вода. Женщина добавляет, такая ситуация чуть ли не по всей стене в переходе.

В комментариях люди рассказали, что подобное можно наблюдать по всей подземке в столице, особенно в осенне-зимний период, когда количество осадков повышается.

Поэтому по их мнению, ситуация на видео стандартная.

В Киеве могут закрыть еще 2 станции метро

Из-за неисправностей в работе перегонного тоннеля ремонт могут начать на участке Оболонско-Теремковской линии столичной подземки.

"В связи с физическим износом и необходимостью улучшения эксплуатационных характеристик требует проведения планового капитального ремонта участок тоннелей по I-му главному пути "Почайная" и "Тараса Шевченко", - сказал заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Дмитрий Пинчук в комментарии "Телеграфу ".

В настоящее время на участке ведут постоянный периодический осмотр и следят за безопасностью движения поездов.

Еще одну станцию метро начало заливать водой. Закроют ли ее? (видео)Еще одну станцию метро начало заливать водой. Закроют ли ее? (видео)

В Киеве могут закрыть еще 2 станции метро (фото: "Телеграф")

Напомним, что с 8 декабря в Киеве закрыли на ремонт станции метро от "Демеевской" до "Теремки". Для того чтобы избежать транспортного коллапса, запустили наземные автобусы, которые дублируют маршрут метро.

Чуть позже в метрополитене запустили "челночное" движение метро. Он определенным образом разгрузил нагрузку на дороги.

Раньше мы рассказывали, почему после закрытия метро цены на такси резко выросли.

Мы также сообщали, что на станции "Олимпийская" заметили подтопление.

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Киев Голосеевский район