Ще одну категорію можуть звільнити від мобілізації: про кого йдеться

Що саме пропонують у законопроєкті

У пояснювальній записці до законопроєкту №10251 про внесення змін до статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" вказано, що волонтерською діяльністю, як правило, займаються і ті громадяни, які за віком та формально за станом здоров'я є військовозобов’язаними, але з різних причин реально не можуть служити у військових підрозділах та виконувати бойові та інші завдання.

При цьому багато з них їздять у зону бойових дій, куди завозять допомогу і захисникам, і цивільним громадянам, які постраждали від військових дій. Але цій діяльності нерідко заважають не дуже мудрі дії з боку представників ТЦК та СП.

Під "атаки" з боку військкомів потрапляють, на жаль, і волонтери, які насправді суттєво допомагають державі/владі у вирішенні важливих завдань, які, на жаль, не можуть вирішуватися найчастіше через брак бюджетних коштів.

Яким вимогам мають відповідати волонтери

"Якщо приймуть закон, то призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягатимуть громадяни України військовозобов’язаного віку та стану, які працюють (не менш як на 0,75 ставки) або займаються підприємницькою діяльністю (і не мають податкових заборгованостей) та офіційно займаються волонтерською діяльністю", - каже адвокат.

При цьому він зазначає, що такі громадяни повинні входити до Реєстру волонтерів, мати посвідчення волонтера затвердженого зразка, а також мати підтверджуючі документи, що у поточному або попередньому місяці здійснювали волонтерську діяльність.

Хто не підлягає призову