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Еще одну категорию могут освободить от мобилизации: о ком идет речь

Волонтеров могут освободить от мобилизации (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В ноябре Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект о внесении изменений в статью закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Его авторы предлагают освободить волонтеров от призыва.

О том, действительно ли могут волонтеров освободить от мобилизации, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Владимира Крекотня в Instagram.

Что именно предлагают в законопроекте

В пояснительной записке к законопроекту №10251 о внесении изменений в статью 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" указано, что волонтерской деятельностью, как правило, занимаются и те граждане, которые по возрасту и формально по состоянию здоровья являются военнообязанными, но по разным причинам реально не могут служить в военных подразделениях и выполнять боевые и другие задачи.

При этом многие из них ездят в зону боевых действий, куда завозят помощь и защитникам, и гражданам, пострадавшим от военных действий. Однако этой деятельности нередко мешают не очень мудрые действия со стороны представителей ТЦК и СП.

Под "атаки" со стороны военкомов попадают, к сожалению, и волонтеры, которые на самом деле существенно помогают государству/власти в решении важных задач, которые, к сожалению, не могут решаться чаще всего из-за нехватки бюджетных средств.

Каким требованиям должны отвечать волонтеры

"Если примут закон, то призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не будут подлежать граждане Украины военнообязанного возраста и состояния, которые работают (не менее 0,75 ставки) или занимаются предпринимательской деятельностью (и не имеют налоговых задолженностей) и официально занимаются волонтерской деятельностью", - говорит адвокат.

При этом он отмечает, что такие граждане должны входить в Реестр волонтеров, иметь удостоверение волонтера утвержденного образца, а также иметь подтверждающие документы, что в текущем или предыдущем месяце осуществляли волонтерскую деятельность.

 

Кто не подлежит призыву

  • граждане, привлеченные к работе в органах государственной власти, критически важных предприятиях и организациях
  • граждане, которых ВВК признала по состоянию здоровья или возрастом непригодными для службы
  • граждане, ухаживающие за лицами с инвалидностью или инвалидами
  • родители, имеющие троих и более несовершеннолетних детей, или воспитывающие ребенка с инвалидностью
  • отцы-одиночки и одинокие матери, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка
  • граждане, имеющие статус опекунов и приемных родителей несовершеннолетнего ребенка

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