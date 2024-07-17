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Ще одна втрата: помер актор серіалу "Нюхач-2"

Ігор Щербак (фото: facebook.com/molodyytheatre)
Автор: Іванна Пашкевич

У віці 69 років помер український актор театру та кіно Ігор Щербак.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт "Молодого театру", в якому працював артист.

Помер Ігор Щербак

У пості театру зазначається, що актор був хорошим другом і талановитим артистом.

Що стало причиною смерті чоловіка - невідомо.

"Відійшов у вічність заслужений артист України Ігор Щербак. Колектив Молодого театру висловлює щирі співчуття родині актора", - йдеться у дописі театру.

"Ми будемо пам’ятати Ігоря хорошим другом і талановитим артистом, який завжди вмів створити навколо себе легку атмосферу творчості. Спочивай з миром, друже! Вічна пам’ять!", - говорять колеги про Щербака.

Ігор Щербак (фото: facebook.com/molodyytheatre)

Коротка біографія актора

Заслужений артист України народився 10 квітня 1956 року в Києві. У 1977 році він закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого (нині Національний університет ім. Карпенка-Карого), де навчався на курсі В. Биковця.

Він працював у Київському театрі оперети, а з 1981 року - у Київському Молодому театрі.

Українські глядачі знають його за ролями в проєктах "Нюхач-2", "Лист надії", "Центральна лікарня", "Швидка допомога" і "Повернення Мухтара-4".

Щербак також займався дубляжем і озвученням. Qого голосом розмовляють персонажі в таких проєктах, як "Чіп і Дейл: бурундучки-рятувальники", "Перший месник", "Оз: Великий і могутній", "Самотній рейнджер" і "Залізна людина-3".

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