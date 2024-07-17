Еще одна потеря: умер актер сериала "Нюхач-2"

Умер Игорь Щербак

В посте театра отмечается, что актер был хорошим другом и талантливым артистом.

Что стало причиной смерти мужчины - неизвестно.

"Отошел в вечность заслуженный артист Украины Игорь Щербак. Коллектив Молодого театра выражает искренние соболезнования семье актера", - говорится в заметке театра.

"Мы будем помнить Игоря хорошим другом и талантливым артистом, который всегда умел создать вокруг себя легкую атмосферу творчества. Покойся с миром, друг! Вечная память!", - говорят коллеги о Щербаке.

Игорь Щербак (фото: facebook.com/molodyytheatre)

Краткая биография актера

Заслуженный артист Украины родился 10 апреля 1956 года в Киеве. В 1977 году он окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого (ныне Национальный университет им. Карпенко-Карого), где учился на курсе В. Быковца.

Он работал в Киевском театре оперетты, а с 1981 года - в Киевском Молодом театре.

Украинские зрители знают его по ролям в проектах "Нюхач-2", "Письмо надежды", "Центральная больница", "Скорая помощь" и "Возвращение Мухтара-4".

Щербак также занимался дубляжем и озвучкой. Его голосом разговаривают персонажи в таких проектах, как "Чип и Дейл: бурундучки-спасатели", "Первый мститель", "Оз: Великий и могучий", "Одинокий рейнджер" и "Железный человек-3".