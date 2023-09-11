Ще один фонд оголосив про видачу українцям продуктових наборів: як подати заявку

Ще один благодійний фонд відкрив реєстрацію на безплатні продуктові набори та засоби гігієни для українців, які постраждали від війни. Допомогу надають у Дніпрі.

Про те, як подати заявку на отримання допомоги, читайте у матеріалі нижче.

Людям, які відповідають вище згаданим критеріям, для того, щоб отримати благодійну допомогу, потрібно заповнити та надіслати заявку за цим посиланням .

У фонді наголошують, що допомогу надають як переселенцям, так і місцевим родинам.

За яких умов сім'я може зареєструватися:

Молодіжний рух "Будь вільним" допомагає українським сім'ям, які зареєстровані у Дніпропетровській області. Допомогу надають, якщо це:

Раніше ми писали про те, що безробітні українці можуть отримувати по 6 600 грн допомоги - деталі.

Читайте також про те, що родини з дітьми можуть отримати допомогу у вигляді продуктових наборів та засобів гігієни.