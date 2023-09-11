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Ще один фонд оголосив про видачу українцям продуктових наборів: як подати заявку

Дніпро, Понеділок 11 вересня 2023 11:01
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Ще один фонд оголосив про видачу українцям продуктових наборів: як подати заявку Сім'ям видаватимуть продуктові набори та засоби гігієни (фото: Молодіжний рух "Будь вільний")
Автор: Василина Копитко

Ще один благодійний фонд відкрив реєстрацію на безплатні продуктові набори та засоби гігієни для українців, які постраждали від війни. Допомогу надають у Дніпрі.

Про те, як подати заявку на отримання допомоги, читайте у матеріалі нижче.

Кому надають допомогу

Молодіжний рух "Будь вільним" допомагає українським сім'ям, які зареєстровані у Дніпропетровській області. Допомогу надають, якщо це:

  • малозабезпечена сім’я
  • мешкає разом і може надати оригінали документів, які це підтверджують

За яких умов сім'я може зареєструватися:

  • чоловік і дружина в офіційному шлюбі і проживають разом
  • чоловік і дружина в офіційному шлюбі і мають дітей (навіть якщо діти старші 18 років, але за умови, що вони навчаються)
  • мама, яка одна виховує дитину/дітей (навіть якщо діти старші 18 років, але за умови, що вони навчаються)
  • батько, який сам виховує дитину/дітей (навіть якщо діти старші 18 років, але за умови, що вони навчаються)

У фонді наголошують, що допомогу надають як переселенцям, так і місцевим родинам.

Як подати заявку на отримання допомоги

Людям, які відповідають вище згаданим критеріям, для того, щоб отримати благодійну допомогу, потрібно заповнити та надіслати заявку за цим посиланням.

Потрібно заповнити наступні дані:

  • e-mail
  • ПІБ глави сім’ї
  • РНОКПП
  • номер телефону
  • кількість членів сім’ї
  • сукупний офіційний середньомісячний дохід сім’ї в грн (виплати ВПО не враховуються)

Ще один фонд оголосив про видачу українцям продуктових наборів: як подати заявкуДопомогу надають переселенцям та місцевим родинам (скриншот)

Раніше ми писали про те, що безробітні українці можуть отримувати по 6 600 грн допомоги - деталі.

Читайте також про те, що родини з дітьми можуть отримати допомогу у вигляді продуктових наборів та засобів гігієни.

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