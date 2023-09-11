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Еще один фонд объявил о выдаче украинцам продуктовых наборов: как подать заявку

Днепр, Понедельник 11 сентября 2023 11:01
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Еще один фонд объявил о выдаче украинцам продуктовых наборов: как подать заявку Семьям будут выдавать продуктовые наборы и средства гигиены (фото: Молодіжний рух "Будь вільний")
Автор: Василина Копытко

Еще один благотворительный фонд открыл регистрацию на бесплатные продуктовые наборы и средства гигиены для пострадавших от войны украинцев. Помощь оказывают в Днепре.

О том, как подать заявку на получение помощи, читайте ниже.

Кому оказывают помощь

Молодежное движение "Будь вільним" помогает украинским семьям, зарегистрированным в Днепропетровской области. Помощь оказывают, если это:

  • малообеспеченная семья
  • живет вместе и может представить оригиналы документов, которые это подтверждают

При каких условиях семья может зарегистрироваться:

  • муж и жена в официальном браке и проживают вместе
  • муж и жена в официальном браке и имеют детей (даже если дети старше 18 лет, но при условии, что они учатся)
  • мама, которая одна воспитывает ребенка/детей (даже если дети старше 18 лет, но при условии, что они учатся)
  • отец, который сам воспитывает ребенка/детей (даже если дети старше 18 лет, но при условии, что они учатся)

В фонде отмечают, что помощь оказывают как переселенцам, так и местным семьям.

Как подать заявку на получение помощи

Для получения благотворительной помощи людям, соответствующим вышеуказанным критериям, необходимо заполнить и отправить заявку по этой ссылке.

Следует заполнить следующие данные:

  • e-mail
  • ФИО главы семьи
  • РНОКПП
  • номер телефона
  • количество членов семьи
  • совокупный официальный среднемесячный доход семьи в грн (выплаты ВПЛ не учитываются)

Еще один фонд объявил о выдаче украинцам продуктовых наборов: как подать заявкуПомощь оказывают переселенцам и местным семьям (скриншот)

Ранее мы писали о том, что безработные украинцы могут получать по 6 600 грн пособия - детали.

Читайте также о том, что семьи с детьми могут получить помощь в виде продуктовых наборов и средств гигиены.

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