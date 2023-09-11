Еще один фонд объявил о выдаче украинцам продуктовых наборов: как подать заявку
Еще один благотворительный фонд открыл регистрацию на бесплатные продуктовые наборы и средства гигиены для пострадавших от войны украинцев. Помощь оказывают в Днепре.
О том, как подать заявку на получение помощи, читайте ниже.
Кому оказывают помощь
Молодежное движение "Будь вільним" помогает украинским семьям, зарегистрированным в Днепропетровской области. Помощь оказывают, если это:
- малообеспеченная семья
- живет вместе и может представить оригиналы документов, которые это подтверждают
При каких условиях семья может зарегистрироваться:
- муж и жена в официальном браке и проживают вместе
- муж и жена в официальном браке и имеют детей (даже если дети старше 18 лет, но при условии, что они учатся)
- мама, которая одна воспитывает ребенка/детей (даже если дети старше 18 лет, но при условии, что они учатся)
- отец, который сам воспитывает ребенка/детей (даже если дети старше 18 лет, но при условии, что они учатся)
В фонде отмечают, что помощь оказывают как переселенцам, так и местным семьям.
Как подать заявку на получение помощи
Для получения благотворительной помощи людям, соответствующим вышеуказанным критериям, необходимо заполнить и отправить заявку по этой ссылке.
Следует заполнить следующие данные:
- ФИО главы семьи
- РНОКПП
- номер телефона
- количество членов семьи
- совокупный официальный среднемесячный доход семьи в грн (выплаты ВПЛ не учитываются)
Помощь оказывают переселенцам и местным семьям (скриншот)
Ранее мы писали о том, что безработные украинцы могут получать по 6 600 грн пособия - детали.
Читайте также о том, что семьи с детьми могут получить помощь в виде продуктовых наборов и средств гигиены.