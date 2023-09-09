Безробітні українці можуть отримувати по 6700 гривень щомісячно: як це зробити

Безробітні українці можуть отримувати щомісяця по 6700 гривень. Для цього потрібно приєднатися до проєкту "Армія відновлення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, проєкт "Армія відновлення" вже працює у 19 регіонах України. Він стартував восени минулого року. До нього приєдналися вже 48 тисяч безробітних, які отримали 305 млн гривень.

Учасникам проєкту пропонують виконувати суспільно важливі роботи. На цей період з ними укладають трудовий договір. Оплата проводиться відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 6700 гривень в разі роботи повний місяць.

Найчастіше безробітних залучають до:

робіт з забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій;

розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги;

надання громадянам соціальних послуг в місцях зосередження переселенців;

плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб ЗСУ, пошиття одягу та ремонту військової амуніції;

допомоги з догляду за пораненими військовослужбовцями в медзакладах;

розбору завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, які пошкоджені в результаті бойових дій;

облаштування та укріплення блокпостів, підвальних приміщень під укриття;

будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;

робіт із заготівлі дров для потреб військових та населення.

Безробіття в Україні

Станом на липень 2023 року безробіття в Україні впало до історичного мінімуму. У липні кількість зареєстрованих безробітних впала до 112,3 тисячі, тоді як минулого року було понад 296 тисяч.

Під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів. Розмір мінімальної допомоги з безробіття скоротили з 1800 до 1000 гривень.

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