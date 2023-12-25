Ще чимало. Скільки церков УПЦ МП залишилося в Україні: інфографіка

Скільки церков покинули Московський патріархат

589 українських релігійних громад перейшли від патріархату країни-агресора до Православної церкви України від початку повномасштабного вторгнення.

Найбільше релігійних установ змінили свій патріархат у:

Київській області - 138

Хмельницькій - 125

Вінницькій - 67

У прифронтових регіонах такої динаміки не спостерігається. Там церкви залишилися при тих патріархатах, з якими були й раніше.

Скільки церков УПЦ МП ще є в Україні

Наразі 8 193 церкви Української православної церкви Московського Патріархату продовжують діяти в країні.

Раніше з'явився обов'язок таких релігійних установ вказувати у назвах приналежність до РПЦ, проте 8 119 (99%) з них досі не зробили цього. У такому випадку примітку до назви додають примусово.

Однак за час повномасштабної війни лише 59 релігійних установ примусово отримали назви, що вказують на зв'язок з РФ.

Найбільше церков, пов'язаних з країною-агресором, зафіксовано на:

Донеччині - 683

Вінниччині - 534

Дніпровщині - 527

Хмельниччині - 506

У Київській області зафіксовано 301 церкву УПЦ МП.