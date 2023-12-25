Ще чимало. Скільки церков УПЦ МП залишилося в Україні: інфографіка

19 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт, який забороняє діяльність релігійних організацій, пов'язаних з РФ. Однак попри це в Україні все ще залишається чимала кількість церков УПЦ МП.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження Опендатабот.
589 українських релігійних громад перейшли від патріархату країни-агресора до Православної церкви України від початку повномасштабного вторгнення.
Найбільше релігійних установ змінили свій патріархат у:
У прифронтових регіонах такої динаміки не спостерігається. Там церкви залишилися при тих патріархатах, з якими були й раніше.
Наразі 8 193 церкви Української православної церкви Московського Патріархату продовжують діяти в країні.
Раніше з'явився обов'язок таких релігійних установ вказувати у назвах приналежність до РПЦ, проте 8 119 (99%) з них досі не зробили цього. У такому випадку примітку до назви додають примусово.
Однак за час повномасштабної війни лише 59 релігійних установ примусово отримали назви, що вказують на зв'язок з РФ.
Найбільше церков, пов'язаних з країною-агресором, зафіксовано на:
У Київській області зафіксовано 301 церкву УПЦ МП.
Раніше ми розповідали, як у Львові священнику видали повістку.
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