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Ще чимало. Скільки церков УПЦ МП залишилося в Україні: інфографіка

Церкви УПЦ МП в Україні (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

19 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт, який забороняє діяльність релігійних організацій, пов'язаних з РФ. Однак попри це в Україні все ще залишається чимала кількість церков УПЦ МП.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження Опендатабот.

Скільки церков покинули Московський патріархат

589 українських релігійних громад перейшли від патріархату країни-агресора до Православної церкви України від початку повномасштабного вторгнення.

Найбільше релігійних установ змінили свій патріархат у:

  • Київській області - 138
  • Хмельницькій - 125
  • Вінницькій - 67

У прифронтових регіонах такої динаміки не спостерігається. Там церкви залишилися при тих патріархатах, з якими були й раніше. 

Скільки церков УПЦ МП ще є в Україні

Наразі 8 193 церкви Української православної церкви Московського Патріархату продовжують діяти в країні. 

Раніше з'явився обов'язок таких релігійних установ вказувати у назвах приналежність до РПЦ, проте 8 119 (99%) з них досі не зробили цього. У такому випадку примітку до назви додають примусово.

Однак за час повномасштабної війни лише 59 релігійних установ примусово отримали назви, що вказують на зв'язок з РФ.

Найбільше церков, пов'язаних з країною-агресором, зафіксовано на:

  • Донеччині - 683
  • Вінниччині - 534
  • Дніпровщині - 527
  • Хмельниччині - 506

У Київській області зафіксовано 301 церкву УПЦ МП.

Раніше ми розповідали, як у Львові священнику видали повістку.

Читайте також, що кажуть у ПЦУ про благословення одностатевих стосунків у Ватикані.

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УПЦ МП