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Еще много. Сколько церквей УПЦ МП осталось в Украине: инфографика

Церковь УПЦ МП в Украине (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

19 октября Верховная Рада поддержала законопроект, запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РФ. Однако, несмотря на это, в Украине все еще остается немалое количество церквей УПЦ МП.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование Опендатабот.

Сколько церквей покинули Московский патриархат

589 украинских религиозных громад перешли от патриархата страны-агрессора к Православной церкви Украины с начала полномасштабного вторжения.

Больше всего религиозных учреждений изменили свой патриархат в:

  • Киевской области - 138
  • Хмельницкой - 125
  • Винницкой - 67

В прифронтовых регионах такой динамики не наблюдается. Там церкви остались при патриархатах, с которыми были и раньше.

Сколько церквей УПЦ МП еще есть в Украине

Сейчас 8 193 церкви Украинской православной церкви Московского Патриархата продолжают действовать в стране.

Ранее появилась обязанность таких религиозных учреждений указывать в названиях принадлежность к РПЦ, однако 8 119 (99%) из них до сих пор не сделали этого. В таком случае примечание к названию прибавляют принудительно.

Однако за время полномасштабной войны только 59 религиозных учреждений принудительно получили названия, указывающие на связь с РФ.

Больше всего церквей, связанных со страной-агрессором, зафиксировано в:

  • Донецкой области - 683
  • Винницкой - 534
  • Днепровской - 527
  • Хмельницкой - 506

В Киевской области зафиксирована 301 церковь УПЦ МП.

Раньше мы рассказывали, как во Львове священнику выдали повестку.

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УПЦ МП