Еще много. Сколько церквей УПЦ МП осталось в Украине: инфографика

Сколько церквей покинули Московский патриархат

589 украинских религиозных громад перешли от патриархата страны-агрессора к Православной церкви Украины с начала полномасштабного вторжения.

Больше всего религиозных учреждений изменили свой патриархат в:

Киевской области - 138

Хмельницкой - 125

Винницкой - 67

В прифронтовых регионах такой динамики не наблюдается. Там церкви остались при патриархатах, с которыми были и раньше.

Сколько церквей УПЦ МП еще есть в Украине

Сейчас 8 193 церкви Украинской православной церкви Московского Патриархата продолжают действовать в стране.

Ранее появилась обязанность таких религиозных учреждений указывать в названиях принадлежность к РПЦ, однако 8 119 (99%) из них до сих пор не сделали этого. В таком случае примечание к названию прибавляют принудительно.

Однако за время полномасштабной войны только 59 религиозных учреждений принудительно получили названия, указывающие на связь с РФ.

Больше всего церквей, связанных со страной-агрессором, зафиксировано в:

Донецкой области - 683

Винницкой - 534

Днепровской - 527

Хмельницкой - 506

В Киевской области зафиксирована 301 церковь УПЦ МП.